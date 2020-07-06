#مؤسسة_النقد تنفي المتداول حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
أكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لمختلف العملاء بشكل مستمر
أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.
وأكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر.
#مؤسسة_النقد تنفي المتداول حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-06
أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.
وأكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
01:51 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:02 PM
#مؤسسة_النقد تنفي المتداول حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
أكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لمختلف العملاء بشكل مستمر
أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.
وأكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر.