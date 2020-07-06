أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

#مؤسسة_النقد تنفي المتداول حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-06 أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها. وأكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 01:51 PM

اخر تعديل 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:02 PM

#مؤسسة_النقد تنفي المتداول حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة أكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لمختلف العملاء بشكل مستمر





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أكدت مؤسسة النقد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأكدت أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر.