وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة.

شاهد قبيل مغرب عرفة.. الحجاج يبتهلون إلى الله بعد وصولهم جبل الرحمة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-30 بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة. وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 06:55 PM

شاهد قبيل مغرب عرفة.. الحجاج يبتهلون إلى الله بعد وصولهم جبل الرحمة وسط منظومة من الخدمات توفرها المملكة لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي





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بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة.

وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.