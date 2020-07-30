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شاهد قبيل مغرب عرفة.. الحجاج يبتهلون إلى الله بعد وصولهم جبل الرحمة

وسط منظومة من الخدمات توفرها المملكة لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة.

وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد قبيل مغرب عرفة.. الحجاج يبتهلون إلى الله بعد وصولهم جبل الرحمة
سبق

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة.

وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
06:55 PM

شاهد قبيل مغرب عرفة.. الحجاج يبتهلون إلى الله بعد وصولهم جبل الرحمة

وسط منظومة من الخدمات توفرها المملكة لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,223

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على جبل الرحمة بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر "جمع تقديم وقصراً" بمسجد نمرة.

وأظهرت القناة السعودية الأولى صور حية مباشرة من على جبل الرحمة، والحجاج يبتهلون بالدعاء إلى الله بعد أن منّ عليهم الوقوف بعرفة؛ في ظل ما توفر المملكة العربية السعودية من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

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