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"كورونا" يودي بحياة 153 كندياً جديداً.. ويرفع حصيلة الضحايا لـ2.350

إصابة 1.614 بالعدوى خلال يوم

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (السبت) إلى 2350، بعد أن كانت 2197 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد زادت خلال الساعات الـ24 الماضية 153 وفاة جديدة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الوكالة أنه جرى تسجيل 1614 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44364.

وأشارت الوكالة إلى أكثر من 600 ألف شخص خضعوا لفحص "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يودي بحياة 153 كندياً جديداً.. ويرفع حصيلة الضحايا لـ2.350
سبق

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (السبت) إلى 2350، بعد أن كانت 2197 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد زادت خلال الساعات الـ24 الماضية 153 وفاة جديدة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الوكالة أنه جرى تسجيل 1614 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44364.

وأشارت الوكالة إلى أكثر من 600 ألف شخص خضعوا لفحص "كورونا".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:37 PM

"كورونا" يودي بحياة 153 كندياً جديداً.. ويرفع حصيلة الضحايا لـ2.350

إصابة 1.614 بالعدوى خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (السبت) إلى 2350، بعد أن كانت 2197 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد زادت خلال الساعات الـ24 الماضية 153 وفاة جديدة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الوكالة أنه جرى تسجيل 1614 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44364.

وأشارت الوكالة إلى أكثر من 600 ألف شخص خضعوا لفحص "كورونا".

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