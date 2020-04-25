"كورونا" يودي بحياة 153 كندياً جديداً.. ويرفع حصيلة الضحايا لـ2.350

إصابة 1.614 بالعدوى خلال يوم

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (السبت) إلى 2350، بعد أن كانت 2197 أمس.

وبينت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد زادت خلال الساعات الـ24 الماضية 153 وفاة جديدة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الوكالة أنه جرى تسجيل 1614 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44364.

وأشارت الوكالة إلى أكثر من 600 ألف شخص خضعوا لفحص "كورونا".