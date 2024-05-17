هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا لدى الأطفال

تكون أخف من البالغين وربما لا تظهر ويجب الانتباه إليها جيدًا

قالت رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، تاتيانا روجينتسوفا: إن أعراض فيروس كورونا، غالبًا ما تكون لدى الأطفال أخف من البالغين أو يكون الفيروس بدون أعراض؛ وبالتالي يجب الانتباه جيدًا.

ولفتت روجينتسوفا إلى أن "معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يكون المرض خفيفًا لديهم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلًا، والتهاب الحلق، وسعال جاف خفيف، وفقدان الشم".

وأشارت وفق "سبوتنيك عربي" إلى أنه من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لدى الأطفال أكثر من البالغين -وفقًا للإخصائية- الإسهال.