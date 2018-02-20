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الرويس مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية

صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

ومن جهته ثمّن اللواء "الرويس" هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

جدير بالذكر أن اللواء "الرويس" حاصل على الدبلوم العالي من كلية التربية، وحصل على درجة الماجستير في التربية والتخطيط من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وتقلَّد عدداً من المناصب، وتدرج في مناصب عدة مساعداً لمدير جوازات مطار الملك خالد ومساعداً لمدير جوازات منطقة الرياض لشؤون العمليات، وقائداً لقوة الحج ثم صدر قرار بتعيينه مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

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الرويس مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية
سبق

صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

ومن جهته ثمّن اللواء "الرويس" هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

جدير بالذكر أن اللواء "الرويس" حاصل على الدبلوم العالي من كلية التربية، وحصل على درجة الماجستير في التربية والتخطيط من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وتقلَّد عدداً من المناصب، وتدرج في مناصب عدة مساعداً لمدير جوازات مطار الملك خالد ومساعداً لمدير جوازات منطقة الرياض لشؤون العمليات، وقائداً لقوة الحج ثم صدر قرار بتعيينه مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
05:20 PM

الرويس مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

ومن جهته ثمّن اللواء "الرويس" هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

جدير بالذكر أن اللواء "الرويس" حاصل على الدبلوم العالي من كلية التربية، وحصل على درجة الماجستير في التربية والتخطيط من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وتقلَّد عدداً من المناصب، وتدرج في مناصب عدة مساعداً لمدير جوازات مطار الملك خالد ومساعداً لمدير جوازات منطقة الرياض لشؤون العمليات، وقائداً لقوة الحج ثم صدر قرار بتعيينه مساعداً لمدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية.

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