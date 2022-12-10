وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: القبض على مبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها، بعد تنسيق أمني بين #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة العاصمة المقدّسة.

نجح تنسيق أمني بين فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة وشرطة المنطقة في الإطاحة بمبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها.

الإطاحة بمبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة بمكة .. هدّدها بصورها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-09 نجح تنسيق أمني بين فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة وشرطة المنطقة في الإطاحة بمبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: القبض على مبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها، بعد تنسيق أمني بين #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة العاصمة المقدّسة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439 01:58 PM

الإطاحة بمبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة بمكة .. هدّدها بصورها عقب تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف وشرطة العاصمة المقدّسة





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نجح تنسيق أمني بين فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة وشرطة المنطقة في الإطاحة بمبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: القبض على مبتز حاول إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة عبر تهديدها بصورها، بعد تنسيق أمني بين #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة العاصمة المقدّسة.