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"بيئة مكة" تستعد لحج العام المقبل بمناقشة نتائج أعمال "الموسم الحالي"

في اجتماع ترأسه "الغامدي" بحضور الإدارات المعنية

ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بمقر الإدارة، اليوم، مع منسوبي الفرع المشاركين في موسم حج العام الماضي؛ نتائج أعمال موسم الحج، وأبرز التحديات والملاحظات، والاستعداد والتحضير لحج العام المقبل.

وقال "الغامدي": "رغم ظروف الجائحة إلا أن ما تحقق من نجاح في موسم حج عام 1441هـ أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة".

وقدّم "الغامدي" لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ الشكر والتقدير على دعمهما اللامحدود، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإلى سكان منطقة مكة المكرمة.

وهنّأ "الغامدي" جميع الجهات المشاركة ذات العلاقة في موسم الحج والموظفين المشاركين على نجاح الخطة التشغيلية للموسم الماضي، والبدء بعمل خطة عمل لموسم الحج المقبل.

كما شهد الاجتماع الذي شاركت فيه إدارة الخدمات المشتركة، وقسم الثروة الحيوانية، وفرق الحج البيطرية، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، وقسم المحاجر بالفرع، وإدارة محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة محجر ميناء جدة الإسلامي، والمحجر الحيواني بالخُمرة، والمختبرات البيطرية؛ مناقشة ما جرى رصده خلال موسم حج العام الماضي من إيجابيات والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات والتحديات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل.


وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات والرفع بها للوزارة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بيئة مكة" تستعد لحج العام المقبل بمناقشة نتائج أعمال "الموسم الحالي"
سبق

ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بمقر الإدارة، اليوم، مع منسوبي الفرع المشاركين في موسم حج العام الماضي؛ نتائج أعمال موسم الحج، وأبرز التحديات والملاحظات، والاستعداد والتحضير لحج العام المقبل.

وقال "الغامدي": "رغم ظروف الجائحة إلا أن ما تحقق من نجاح في موسم حج عام 1441هـ أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة".

وقدّم "الغامدي" لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ الشكر والتقدير على دعمهما اللامحدود، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإلى سكان منطقة مكة المكرمة.

وهنّأ "الغامدي" جميع الجهات المشاركة ذات العلاقة في موسم الحج والموظفين المشاركين على نجاح الخطة التشغيلية للموسم الماضي، والبدء بعمل خطة عمل لموسم الحج المقبل.

كما شهد الاجتماع الذي شاركت فيه إدارة الخدمات المشتركة، وقسم الثروة الحيوانية، وفرق الحج البيطرية، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، وقسم المحاجر بالفرع، وإدارة محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة محجر ميناء جدة الإسلامي، والمحجر الحيواني بالخُمرة، والمختبرات البيطرية؛ مناقشة ما جرى رصده خلال موسم حج العام الماضي من إيجابيات والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات والتحديات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل.


وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات والرفع بها للوزارة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
07:43 PM

"بيئة مكة" تستعد لحج العام المقبل بمناقشة نتائج أعمال "الموسم الحالي"

في اجتماع ترأسه "الغامدي" بحضور الإدارات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بمقر الإدارة، اليوم، مع منسوبي الفرع المشاركين في موسم حج العام الماضي؛ نتائج أعمال موسم الحج، وأبرز التحديات والملاحظات، والاستعداد والتحضير لحج العام المقبل.

وقال "الغامدي": "رغم ظروف الجائحة إلا أن ما تحقق من نجاح في موسم حج عام 1441هـ أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة".

وقدّم "الغامدي" لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ الشكر والتقدير على دعمهما اللامحدود، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإلى سكان منطقة مكة المكرمة.

وهنّأ "الغامدي" جميع الجهات المشاركة ذات العلاقة في موسم الحج والموظفين المشاركين على نجاح الخطة التشغيلية للموسم الماضي، والبدء بعمل خطة عمل لموسم الحج المقبل.

كما شهد الاجتماع الذي شاركت فيه إدارة الخدمات المشتركة، وقسم الثروة الحيوانية، وفرق الحج البيطرية، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، وقسم المحاجر بالفرع، وإدارة محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة محجر ميناء جدة الإسلامي، والمحجر الحيواني بالخُمرة، والمختبرات البيطرية؛ مناقشة ما جرى رصده خلال موسم حج العام الماضي من إيجابيات والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات والتحديات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل.


وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات والرفع بها للوزارة.

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