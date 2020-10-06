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لماذا كان "بندر بن سلطان" يرفض قبول طلبات اللقاءات الإعلامية؟ "نقلي" يجيب

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في تغريدة له، عن سبب عدم قبول الأمير بندر بن سلطان لطلبات اللقاءات الإعلامية، مبيناً أن رد الأمير كان درساً بليغاً.

‏وقال "نقلي": "عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير ‫بندر بن سلطان في ‫واشنطن مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الاعلامية.. وكان رده: (ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه)، وكان درساً بليغاً تعلمته.. وانتهجته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا كان "بندر بن سلطان" يرفض قبول طلبات اللقاءات الإعلامية؟ "نقلي" يجيب
سبق

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في تغريدة له، عن سبب عدم قبول الأمير بندر بن سلطان لطلبات اللقاءات الإعلامية، مبيناً أن رد الأمير كان درساً بليغاً.

‏وقال "نقلي": "عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير ‫بندر بن سلطان في ‫واشنطن مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الاعلامية.. وكان رده: (ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه)، وكان درساً بليغاً تعلمته.. وانتهجته".

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
10:44 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:15 AM

لماذا كان "بندر بن سلطان" يرفض قبول طلبات اللقاءات الإعلامية؟ "نقلي" يجيب

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
6,028

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في تغريدة له، عن سبب عدم قبول الأمير بندر بن سلطان لطلبات اللقاءات الإعلامية، مبيناً أن رد الأمير كان درساً بليغاً.

‏وقال "نقلي": "عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير ‫بندر بن سلطان في ‫واشنطن مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الاعلامية.. وكان رده: (ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه)، وكان درساً بليغاً تعلمته.. وانتهجته".

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