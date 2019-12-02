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الصين.. شرط إلزامي "غريب" قبل شراء أي هاتف ذكي

للحد من الاحتيال واستخدام متطفلين أو هاكرز لهذه الهواتف

فرضت الحكومة الصينية، شرطًا غريبًا من أجل تسجيل الدخول والاستمتاع بخدمة أي هاتف ذكي في البلاد.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الحكومة الصينية بدأت اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر الجاري، تطبيقَ قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.

ويتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه؛ لتأكيد هويته ومطابقتها بالهوية المسجلة لصاحب الهاتف نفسه.

وسيكون لزامًا على أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطًّا لخدمات المحمول، أن يُجري فحصًا وجهيًّا قبل فتح الهاتف؛ للتحقق من هويته.

وأوضحت السلطات أن تلك الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين لهواتف مجهولة الهوية.

وينطبق ذلك على تسجيل المستخدم دخولَه إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الشراء عبر الإنترنت.

الحكومة الصينية شرط إلزامي هاتف ذكي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الصين.. شرط إلزامي "غريب" قبل شراء أي هاتف ذكي
سبق

فرضت الحكومة الصينية، شرطًا غريبًا من أجل تسجيل الدخول والاستمتاع بخدمة أي هاتف ذكي في البلاد.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الحكومة الصينية بدأت اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر الجاري، تطبيقَ قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.

ويتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه؛ لتأكيد هويته ومطابقتها بالهوية المسجلة لصاحب الهاتف نفسه.

وسيكون لزامًا على أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطًّا لخدمات المحمول، أن يُجري فحصًا وجهيًّا قبل فتح الهاتف؛ للتحقق من هويته.

وأوضحت السلطات أن تلك الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين لهواتف مجهولة الهوية.

وينطبق ذلك على تسجيل المستخدم دخولَه إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الشراء عبر الإنترنت.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:19 AM

الصين.. شرط إلزامي "غريب" قبل شراء أي هاتف ذكي

للحد من الاحتيال واستخدام متطفلين أو هاكرز لهذه الهواتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,334

فرضت الحكومة الصينية، شرطًا غريبًا من أجل تسجيل الدخول والاستمتاع بخدمة أي هاتف ذكي في البلاد.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الحكومة الصينية بدأت اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر الجاري، تطبيقَ قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.

ويتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه؛ لتأكيد هويته ومطابقتها بالهوية المسجلة لصاحب الهاتف نفسه.

وسيكون لزامًا على أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطًّا لخدمات المحمول، أن يُجري فحصًا وجهيًّا قبل فتح الهاتف؛ للتحقق من هويته.

وأوضحت السلطات أن تلك الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين لهواتف مجهولة الهوية.

وينطبق ذلك على تسجيل المستخدم دخولَه إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الشراء عبر الإنترنت.

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