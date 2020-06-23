الشرارة التفاف.. هنا تفاصيل حريق ناقلة وقود "جدة- جازان"..7 مركبات ووفاة!

حادثٌ باشَرَه "المدني" أصيب فيه 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الليث العام

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل حريق ناقلة الوقود على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان"، صباح اليوم، والذي نتج عنه وفاة قائدها وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة اصطدام 7 مركبات بالناقلة.

وفي التفاصيل -كما حصلت عليها "سبق"- فإن حادث اصطدام 7 مركبات بـ" ناقلة وقود" على طريق الساحل الدولي، "جدة- جازان" بالقرب من محافظة الليث جنوبًا، وقع صباح اليوم، وخلف وفاة وثلاث إصابات.

وبحسب المصادر؛ فإن الحادث كانت نتيجة التفاف قائد الناقلة، وعدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب؛ مما أسفر عن اصطدام 7 مركبات بها، واندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود، ووفاة قائدها على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

وقد باشر الحادث الجماعي، مرور محافظة الليث، وآليات من الدفاع المدني التي تولت إخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة من انتشاره، إلى جانب دوريات أمن الطرق.