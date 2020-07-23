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أمراء الرياض والمدينة والجوف يشكرون" آل الشيخ "لإنجاز مشروعات تعليمية لخدمة الطلاب والطالبات

وفق الخطة المنفذة للعام المالي 2019م والعام المالي 2020م

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في متابعة وإنجاز خطط ومشروعات وبرامج وزارة التعليم في مناطق الرياض والمدينة والجوف؛ وفق الخطة المنفذة للعام المالي 2019م والعام المالي 2020م.

وتلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الرياض على جهوده المبذولة لتنفيذ 227 مشروعاً تعليمياً بمنطقة الرياض، واستلام 28 مشروعاً منها في 2019 لاستيعاب 10.350 طالباً وطالبة، إلى جانب 199 مشروعاً يجري تنفيذها؛ لاستيعاب 19.800 في العام 2020 في عدد من تلك المشروعات.

كما تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة المدينة المنورة على تنفيذ مشروعات تعليمية خلال العام 2019 بمنطقة المدينة ومحافظاتها التي استوعبت 10,819 طالباً وطالبة، كذلك تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الجوف في استيعاب 1,409 طلاب وطالبات بمنطقة الجوف ومحافظاتها في المشروعات التعليمية الجديدة.

وأعرب وزير التعليم عن شكره لأصحاب السمو أمراء مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف على دعمهم العملية التعليمية، ومتابعة المشروعات، وخطط وبرامج إدارات التعليم لخدمة الطالب والطالبة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمراء الرياض والمدينة والجوف يشكرون" آل الشيخ "لإنجاز مشروعات تعليمية لخدمة الطلاب والطالبات
سبق

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في متابعة وإنجاز خطط ومشروعات وبرامج وزارة التعليم في مناطق الرياض والمدينة والجوف؛ وفق الخطة المنفذة للعام المالي 2019م والعام المالي 2020م.

وتلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الرياض على جهوده المبذولة لتنفيذ 227 مشروعاً تعليمياً بمنطقة الرياض، واستلام 28 مشروعاً منها في 2019 لاستيعاب 10.350 طالباً وطالبة، إلى جانب 199 مشروعاً يجري تنفيذها؛ لاستيعاب 19.800 في العام 2020 في عدد من تلك المشروعات.

كما تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة المدينة المنورة على تنفيذ مشروعات تعليمية خلال العام 2019 بمنطقة المدينة ومحافظاتها التي استوعبت 10,819 طالباً وطالبة، كذلك تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الجوف في استيعاب 1,409 طلاب وطالبات بمنطقة الجوف ومحافظاتها في المشروعات التعليمية الجديدة.

وأعرب وزير التعليم عن شكره لأصحاب السمو أمراء مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف على دعمهم العملية التعليمية، ومتابعة المشروعات، وخطط وبرامج إدارات التعليم لخدمة الطالب والطالبة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:36 PM

أمراء الرياض والمدينة والجوف يشكرون" آل الشيخ "لإنجاز مشروعات تعليمية لخدمة الطلاب والطالبات

وفق الخطة المنفذة للعام المالي 2019م والعام المالي 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في متابعة وإنجاز خطط ومشروعات وبرامج وزارة التعليم في مناطق الرياض والمدينة والجوف؛ وفق الخطة المنفذة للعام المالي 2019م والعام المالي 2020م.

وتلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الرياض على جهوده المبذولة لتنفيذ 227 مشروعاً تعليمياً بمنطقة الرياض، واستلام 28 مشروعاً منها في 2019 لاستيعاب 10.350 طالباً وطالبة، إلى جانب 199 مشروعاً يجري تنفيذها؛ لاستيعاب 19.800 في العام 2020 في عدد من تلك المشروعات.

كما تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة المدينة المنورة على تنفيذ مشروعات تعليمية خلال العام 2019 بمنطقة المدينة ومحافظاتها التي استوعبت 10,819 طالباً وطالبة، كذلك تلقى وزير التعليم شكر سمو أمير منطقة الجوف في استيعاب 1,409 طلاب وطالبات بمنطقة الجوف ومحافظاتها في المشروعات التعليمية الجديدة.

وأعرب وزير التعليم عن شكره لأصحاب السمو أمراء مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف على دعمهم العملية التعليمية، ومتابعة المشروعات، وخطط وبرامج إدارات التعليم لخدمة الطالب والطالبة.

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