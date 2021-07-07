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"هيئة بحرة" تفعّل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا في الأسواق والمتنزهات والمرافق العامة

بنشر رسائل توعية للمجتمع بأهمية الحفاظ على أمن البلاد وتعزيز اللحُّمة الوطنية

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) في الأسواق والمتنزهات والطرقات وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دُعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع والحفاظ على مقدرات البلد .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ : فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

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"هيئة بحرة" تفعّل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا في الأسواق والمتنزهات والمرافق العامة
سبق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) في الأسواق والمتنزهات والطرقات وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دُعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع والحفاظ على مقدرات البلد .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ : فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:29 AM

"هيئة بحرة" تفعّل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا في الأسواق والمتنزهات والمرافق العامة

بنشر رسائل توعية للمجتمع بأهمية الحفاظ على أمن البلاد وتعزيز اللحُّمة الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) في الأسواق والمتنزهات والطرقات وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دُعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع والحفاظ على مقدرات البلد .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ : فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

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