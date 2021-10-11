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البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية

باستثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية

قال البنك المركزي السعودي إنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

وأوضح أنه "ينبغي على البنك الحالي منح العميل خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الطلب، و30 يوم عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان".

وأشار البنك المركزي السعودي إلى استثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، داعياً العملاء الاطلاع على مبادئ حماية عملاء المصارف من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

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البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية
سبق

قال البنك المركزي السعودي إنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

وأوضح أنه "ينبغي على البنك الحالي منح العميل خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الطلب، و30 يوم عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان".

وأشار البنك المركزي السعودي إلى استثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، داعياً العملاء الاطلاع على مبادئ حماية عملاء المصارف من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
07:43 PM

البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر حال عدم وجود التزامات مالية

باستثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
8
3,845

قال البنك المركزي السعودي إنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

وأوضح أنه "ينبغي على البنك الحالي منح العميل خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الطلب، و30 يوم عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان".

وأشار البنك المركزي السعودي إلى استثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، داعياً العملاء الاطلاع على مبادئ حماية عملاء المصارف من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

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