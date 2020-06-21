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شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة

رصدها "حشاد" وأقيمت الصلاة بالمسجد الحرام وسط احترازات

وثّق المصور الفوتوغرافي أحمد حشاد، لحظات كسوف الشمس اليوم الأحد في سماء مكة المكرمة.

وأظهرت الصورة التي وثقها "حشاد" ونشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الكسوف التي شهدته العاصمة المقدسة صباح اليوم، ضمن عدد من مناطق العالم شهدت هذا الكسوف الذي يعتبر الثاني خلال 6 أشهر، بعد الكسوف الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

هذا وقد أمّ المصلين في صلاة الكسوف في المسجد الحرام الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، عند الساعة 7:40 صباحاً، وسط إجراءات احترازية طبقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما أقامت عدد من الجوامع بمكة المكرمة أيضاً صلاة الكسوف بعد توجيه من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

كسوف حلقي للشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة
سبق

وثّق المصور الفوتوغرافي أحمد حشاد، لحظات كسوف الشمس اليوم الأحد في سماء مكة المكرمة.

وأظهرت الصورة التي وثقها "حشاد" ونشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الكسوف التي شهدته العاصمة المقدسة صباح اليوم، ضمن عدد من مناطق العالم شهدت هذا الكسوف الذي يعتبر الثاني خلال 6 أشهر، بعد الكسوف الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

هذا وقد أمّ المصلين في صلاة الكسوف في المسجد الحرام الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، عند الساعة 7:40 صباحاً، وسط إجراءات احترازية طبقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما أقامت عدد من الجوامع بمكة المكرمة أيضاً صلاة الكسوف بعد توجيه من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:05 AM

شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة

رصدها "حشاد" وأقيمت الصلاة بالمسجد الحرام وسط احترازات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,014

وثّق المصور الفوتوغرافي أحمد حشاد، لحظات كسوف الشمس اليوم الأحد في سماء مكة المكرمة.

وأظهرت الصورة التي وثقها "حشاد" ونشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الكسوف التي شهدته العاصمة المقدسة صباح اليوم، ضمن عدد من مناطق العالم شهدت هذا الكسوف الذي يعتبر الثاني خلال 6 أشهر، بعد الكسوف الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

هذا وقد أمّ المصلين في صلاة الكسوف في المسجد الحرام الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، عند الساعة 7:40 صباحاً، وسط إجراءات احترازية طبقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما أقامت عدد من الجوامع بمكة المكرمة أيضاً صلاة الكسوف بعد توجيه من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

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