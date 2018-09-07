بعد 18 يوماً من الاختفاء.. العثورعلى "مفقود العزيزية" متوفى عطشاً في هذا المكان

غادرمنزله بحي الشفا بالرياض وكثف ذووه ورجال الأمن البحث حتى وجده فريق أنجاد

عثر أعضاء فريق أنجاد للبحث والإنقاذ التطوعي، اليوم، على مفقود العزيزية موفي الدوسري، متوفياً في مركبته عطشاً في شعيب وثيلان على طريق حوطة بني تميم.

وكان الفقيد قد غادر منزله من حي الشفاء بالرياض يوم التاسع من ذي الحجة الجاري واختفى أثره، وقد كثف ذووه والمتطوعون ورجال الأمن البحث عنه حتى تم العثور عليه اليوم متوفى في سيارته من العطش.

"سبق" تتقدم بالتعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيد، ونسأل أن يغفر له ويجعل الجنة مثواه.