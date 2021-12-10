أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (31) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (180) عنصراً إرهابياً. كما أعلن "التحالف"، تنفيذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، ومعدات ثقيلة والقضاء على (25) عنصراً إرهابياً. وأكد "التحالف" دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

"التحالف" يعلن: تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف والساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (31) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (180) عنصراً إرهابياً.

كما أعلن "التحالف"، تنفيذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، ومعدات ثقيلة والقضاء على (25) عنصراً إرهابياً.

وأكد "التحالف" دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 04:32 PM

اخر تعديل 10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:19 PM

"التحالف" يعلن: تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف والساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية تدمير 18 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 205 عناصر إرهابية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (31) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (180) عنصراً إرهابياً.

كما أعلن "التحالف"، تنفيذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، ومعدات ثقيلة والقضاء على (25) عنصراً إرهابياً.

وأكد "التحالف" دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.