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الجامعة العربية المفتوحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل للترم الثاني

في الرياض والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة وجدة

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة عن فتح باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، بدءًا من يوم الأحد 15/ 12/ 2019م في كلٍّ من: (الرياض - الدمام - الأحساء - حائل - المدينة المنورة - جدة)، كما تضم الجامعة مسارات مختلفة في كلية دراسات إدارة الأعمال، وكلية دراسات الحاسب الآلي وكلية الدراسات اللغوية.

وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة بصدد الإعلان عن المسارات الجديدة في كلياتها المختلفة، تزامنًا مع بدء موسم القبول والتسجيل هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على مراعاة احتياجات سوق العمل في المملكة؛ رغبة منها في الإسهام بشكل فعّال لتحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل رعاية قيادة المملكة وحرصها على مراعاة جوانب الجودة والتميز، فيما ستتم إضافته من برامج دراسية جديدة.

الجامعة العربية المفتوحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الجامعة العربية المفتوحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل للترم الثاني
سبق

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة عن فتح باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، بدءًا من يوم الأحد 15/ 12/ 2019م في كلٍّ من: (الرياض - الدمام - الأحساء - حائل - المدينة المنورة - جدة)، كما تضم الجامعة مسارات مختلفة في كلية دراسات إدارة الأعمال، وكلية دراسات الحاسب الآلي وكلية الدراسات اللغوية.

وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة بصدد الإعلان عن المسارات الجديدة في كلياتها المختلفة، تزامنًا مع بدء موسم القبول والتسجيل هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على مراعاة احتياجات سوق العمل في المملكة؛ رغبة منها في الإسهام بشكل فعّال لتحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل رعاية قيادة المملكة وحرصها على مراعاة جوانب الجودة والتميز، فيما ستتم إضافته من برامج دراسية جديدة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
07:00 PM

الجامعة العربية المفتوحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل للترم الثاني

في الرياض والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة عن فتح باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، الموافق ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، بدءًا من يوم الأحد 15/ 12/ 2019م في كلٍّ من: (الرياض - الدمام - الأحساء - حائل - المدينة المنورة - جدة)، كما تضم الجامعة مسارات مختلفة في كلية دراسات إدارة الأعمال، وكلية دراسات الحاسب الآلي وكلية الدراسات اللغوية.

وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة بصدد الإعلان عن المسارات الجديدة في كلياتها المختلفة، تزامنًا مع بدء موسم القبول والتسجيل هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على مراعاة احتياجات سوق العمل في المملكة؛ رغبة منها في الإسهام بشكل فعّال لتحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل رعاية قيادة المملكة وحرصها على مراعاة جوانب الجودة والتميز، فيما ستتم إضافته من برامج دراسية جديدة.

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