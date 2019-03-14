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الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية

عبر بوابة "منحتي" اعتبارًا من 13 رجب ولمدة 6 أشهر

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية، عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) اعتبارًا من 13 رجب الحالي ولمدة 6 أشهر، على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/LanguagePsge.aspx.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي، أن القبول متاح في مسارين، المسار النظري الشرعي: (الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم، الحديث الشريف، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي: (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات: العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي).

وأوضح أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها، وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين، ألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة، ولا يقل عن 17 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة القدرات العامة؛ إن كانت ثانويته من داخل المملكة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملاً. مضيفًا بأنه يشترط للمسار العلمي التطبيقي: أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية، مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

المدينة المنورة الجامعة الإسلامية المنح الخارجية منحتي

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الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية، عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) اعتبارًا من 13 رجب الحالي ولمدة 6 أشهر، على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/LanguagePsge.aspx.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي، أن القبول متاح في مسارين، المسار النظري الشرعي: (الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم، الحديث الشريف، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي: (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات: العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي).

وأوضح أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها، وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين، ألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة، ولا يقل عن 17 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة القدرات العامة؛ إن كانت ثانويته من داخل المملكة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملاً. مضيفًا بأنه يشترط للمسار العلمي التطبيقي: أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية، مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:56 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:31 PM

الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية

عبر بوابة "منحتي" اعتبارًا من 13 رجب ولمدة 6 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية، عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) اعتبارًا من 13 رجب الحالي ولمدة 6 أشهر، على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/LanguagePsge.aspx.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي، أن القبول متاح في مسارين، المسار النظري الشرعي: (الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم، الحديث الشريف، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي: (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات: العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي).

وأوضح أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها، وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين، ألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة، ولا يقل عن 17 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة القدرات العامة؛ إن كانت ثانويته من داخل المملكة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملاً. مضيفًا بأنه يشترط للمسار العلمي التطبيقي: أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية، مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

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