الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب.. "والتحالف" يدمر منصة حوثية لإطلاق صواريخ

سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح

‬حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، وكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الجيش والمقاومة كسرا هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية وشنّا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في محزام جبهة ماس.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبين المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر منصّة إطلاق صواريخ حوثية في محيط الجبهة، كما استهدفت غارات أخرى أطقماً وعربات ودمّرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها.