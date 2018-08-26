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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة السياحة تُوقّع مذكرة تفاهم مع الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية

لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين والترويج للسعودية

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة، مذكرة تفاهم مع شركة Alibaba Cloud الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية؛ لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة في توظيف أحدث تقنيات وخدمات التخزين السحابي والمعالجة الرقمية المتكاملة والمتقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية.

وذكر أن تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجدد ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم.

من جانبها، قالت مديرة الأعمال الدولية لشركة Alibaba Cloud نائبة رئيس مجلس إدارة المجموعة سيلينا يوان: إن هذا التعاون مع أهم صناع القطاع السياحي؛ يهدف لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة السياحة تُوقّع مذكرة تفاهم مع الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة، مذكرة تفاهم مع شركة Alibaba Cloud الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية؛ لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة في توظيف أحدث تقنيات وخدمات التخزين السحابي والمعالجة الرقمية المتكاملة والمتقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية.

وذكر أن تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجدد ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم.

من جانبها، قالت مديرة الأعمال الدولية لشركة Alibaba Cloud نائبة رئيس مجلس إدارة المجموعة سيلينا يوان: إن هذا التعاون مع أهم صناع القطاع السياحي؛ يهدف لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:15 PM

هيئة السياحة تُوقّع مذكرة تفاهم مع الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية

لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين والترويج للسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للسياحة، مذكرة تفاهم مع شركة Alibaba Cloud الذراع التقني لمجموعة "علي بابا" العالمية؛ لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة في توظيف أحدث تقنيات وخدمات التخزين السحابي والمعالجة الرقمية المتكاملة والمتقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية.

وذكر أن تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجدد ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم.

من جانبها، قالت مديرة الأعمال الدولية لشركة Alibaba Cloud نائبة رئيس مجلس إدارة المجموعة سيلينا يوان: إن هذا التعاون مع أهم صناع القطاع السياحي؛ يهدف لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة.

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