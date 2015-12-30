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الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست

يشمل التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية

وقّع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، رسمياً على اتفاق البريكست مع المملكة المتحدة، ووقّع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء، كل من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين، والتعاون في مجال الطاقة الذرية، وتبادل المعلومات الأمنية.

وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم، من قِبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وتتم إدارة العلاقات بين الطرفين، مؤقتاً، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021؛ ما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست
سبق

وقّع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، رسمياً على اتفاق البريكست مع المملكة المتحدة، ووقّع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء، كل من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين، والتعاون في مجال الطاقة الذرية، وتبادل المعلومات الأمنية.

وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم، من قِبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وتتم إدارة العلاقات بين الطرفين، مؤقتاً، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021؛ ما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:37 PM

الاتحاد الأوروبي يوقّع رسمياً على صفقة البريكست

يشمل التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، رسمياً على اتفاق البريكست مع المملكة المتحدة، ووقّع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء، كل من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين، والتعاون في مجال الطاقة الذرية، وتبادل المعلومات الأمنية.

وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم، من قِبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وتتم إدارة العلاقات بين الطرفين، مؤقتاً، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021؛ ما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.

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