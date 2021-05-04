النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا

في مدينة مكسيكو بالمكسيك

انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو، ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

وحسب وكالة " فرانس برس"، لم تعلن السلطات حتى الساعة أي حصيلة لهذا الحادث الذي وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

فيما قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا
سبق

انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو، ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

وحسب وكالة " فرانس برس"، لم تعلن السلطات حتى الساعة أي حصيلة لهذا الحادث الذي وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

فيما قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:57 PM

فيديو.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا

في مدينة مكسيكو بالمكسيك

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
9,598

انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو، ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

وحسب وكالة " فرانس برس"، لم تعلن السلطات حتى الساعة أي حصيلة لهذا الحادث الذي وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

فيما قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة