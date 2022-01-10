رئيس "القيادة والتحكم" يتفقد ⁧‫مراكز "تطمن"⁩ بصحة حائل

أشاد بجهودهم العظيمة خلال جائحة كورونا

تفقد رئيس مركز القيادة والتحكم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم، ⁧‫مراكز ⁧‫"تطمن" بصحة المنطقة، لمتابعة سير العمل ومستوى الجاهزية فيه.

ووجه مدير صحة حائل، شكره وتقديره لأبطال الصحة بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم على جهودهم العظيمة خلال جائحة كورونا.

ووصف تلك الجهود بالعظيمة، حيث أسهمت في التنفيذ السليم للبروتوكولات الصحية التي كانت الأميز والأجدر وآتت ثمارها.