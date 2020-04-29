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الهطولات متفاوتة.. الحصيني يتوقع حركة السحب الممطرة بسماء الرياض

قال: أمطار من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سحباً رعدية ممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: غبار متفاوت على أجزاءٍ من الغربية والشمالية وبشكل أقل على الوسطى وشمال الشرقية.

وكان الحصيني؛ قد توقع أمطاراً متفاوتة الأربعاء، من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد يثير الأتربة إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهطولات متفاوتة.. الحصيني يتوقع حركة السحب الممطرة بسماء الرياض
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سحباً رعدية ممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: غبار متفاوت على أجزاءٍ من الغربية والشمالية وبشكل أقل على الوسطى وشمال الشرقية.

وكان الحصيني؛ قد توقع أمطاراً متفاوتة الأربعاء، من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد يثير الأتربة إلا أن يصرفها الله.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:25 PM

الهطولات متفاوتة.. الحصيني يتوقع حركة السحب الممطرة بسماء الرياض

قال: أمطار من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سحباً رعدية ممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: غبار متفاوت على أجزاءٍ من الغربية والشمالية وبشكل أقل على الوسطى وشمال الشرقية.

وكان الحصيني؛ قد توقع أمطاراً متفاوتة الأربعاء، من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد يثير الأتربة إلا أن يصرفها الله.

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