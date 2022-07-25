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تطبيق جديد لتنظيم تسليم الوجبات في وقتها بالمشاعر المقدسة

استحدثته مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

استحدثت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ تطبيقًا يقوم على تنظيم تسليم الوجبات وفق التوقيت والنظام المتبع بالمشاعر المقدسة بما يكفل سلامة الأداء.

وكشف عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الإسكان والتغذية محمد شاكر، للحضور؛ أنه سيتم استخدام التطبيق في المشاعر المقدسة كنوع من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث يتيح التطبيق ضمان تسليم الوجبات في أوقاتها الصحيحة دون تأخير، كما تكشف أسباب التأخير والتقصير إن وجدت.

ولفت "شاكر" إلى أن فريقًا ضخمًا مكونًا من (45) شخصًا يتابعون أعمال التغذية في المشاعر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قسم الإسكان والتغذية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، بقاعة الشيخ جعفر جمل الليل في مقر المؤسسة بمكة في برج مواسم.

وتناولت الورشة الاستعداد المسبق لأعضاء لجنة الإسكان والتغذية، وسط حضور كبير من رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية.

وهدفت الورشة إلى تثقيف أعضاء القطاع، من أجل تقديم وجبات الطعام للحجاج في المشاعر المقدسة يحتوي الجودة العالية كمًّا وكيفًا؛ بحثًا عن رفع مستوى الأداء العام بما يتوازى مع ما تقدمه المؤسسة لحجاجها في كل وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم أقصى درجات الخدمية لضيوف الرحمن، والتي تركز على أداء عال يهدف إلى سلامة الحاج أولًا وأخيرًا، وذلك عبر تراتب منظم يعتمد سلامة المحتوى بطريقة صحية متميزة.


وشملت الورشة جملة من الاستفسارات من جانب مكاتب الخدمة الميدانية، هدفت إلى معرفة الآليات التي تحرص المؤسسة من خلالها إلى تلافي السلبيات التي حدثت المواسم الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق جديد لتنظيم تسليم الوجبات في وقتها بالمشاعر المقدسة
سبق

استحدثت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ تطبيقًا يقوم على تنظيم تسليم الوجبات وفق التوقيت والنظام المتبع بالمشاعر المقدسة بما يكفل سلامة الأداء.

وكشف عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الإسكان والتغذية محمد شاكر، للحضور؛ أنه سيتم استخدام التطبيق في المشاعر المقدسة كنوع من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث يتيح التطبيق ضمان تسليم الوجبات في أوقاتها الصحيحة دون تأخير، كما تكشف أسباب التأخير والتقصير إن وجدت.

ولفت "شاكر" إلى أن فريقًا ضخمًا مكونًا من (45) شخصًا يتابعون أعمال التغذية في المشاعر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قسم الإسكان والتغذية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، بقاعة الشيخ جعفر جمل الليل في مقر المؤسسة بمكة في برج مواسم.

وتناولت الورشة الاستعداد المسبق لأعضاء لجنة الإسكان والتغذية، وسط حضور كبير من رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية.

وهدفت الورشة إلى تثقيف أعضاء القطاع، من أجل تقديم وجبات الطعام للحجاج في المشاعر المقدسة يحتوي الجودة العالية كمًّا وكيفًا؛ بحثًا عن رفع مستوى الأداء العام بما يتوازى مع ما تقدمه المؤسسة لحجاجها في كل وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم أقصى درجات الخدمية لضيوف الرحمن، والتي تركز على أداء عال يهدف إلى سلامة الحاج أولًا وأخيرًا، وذلك عبر تراتب منظم يعتمد سلامة المحتوى بطريقة صحية متميزة.


وشملت الورشة جملة من الاستفسارات من جانب مكاتب الخدمة الميدانية، هدفت إلى معرفة الآليات التي تحرص المؤسسة من خلالها إلى تلافي السلبيات التي حدثت المواسم الماضية.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:18 PM

تطبيق جديد لتنظيم تسليم الوجبات في وقتها بالمشاعر المقدسة

استحدثته مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استحدثت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ تطبيقًا يقوم على تنظيم تسليم الوجبات وفق التوقيت والنظام المتبع بالمشاعر المقدسة بما يكفل سلامة الأداء.

وكشف عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الإسكان والتغذية محمد شاكر، للحضور؛ أنه سيتم استخدام التطبيق في المشاعر المقدسة كنوع من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث يتيح التطبيق ضمان تسليم الوجبات في أوقاتها الصحيحة دون تأخير، كما تكشف أسباب التأخير والتقصير إن وجدت.

ولفت "شاكر" إلى أن فريقًا ضخمًا مكونًا من (45) شخصًا يتابعون أعمال التغذية في المشاعر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قسم الإسكان والتغذية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، بقاعة الشيخ جعفر جمل الليل في مقر المؤسسة بمكة في برج مواسم.

وتناولت الورشة الاستعداد المسبق لأعضاء لجنة الإسكان والتغذية، وسط حضور كبير من رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية.

وهدفت الورشة إلى تثقيف أعضاء القطاع، من أجل تقديم وجبات الطعام للحجاج في المشاعر المقدسة يحتوي الجودة العالية كمًّا وكيفًا؛ بحثًا عن رفع مستوى الأداء العام بما يتوازى مع ما تقدمه المؤسسة لحجاجها في كل وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم أقصى درجات الخدمية لضيوف الرحمن، والتي تركز على أداء عال يهدف إلى سلامة الحاج أولًا وأخيرًا، وذلك عبر تراتب منظم يعتمد سلامة المحتوى بطريقة صحية متميزة.


وشملت الورشة جملة من الاستفسارات من جانب مكاتب الخدمة الميدانية، هدفت إلى معرفة الآليات التي تحرص المؤسسة من خلالها إلى تلافي السلبيات التي حدثت المواسم الماضية.

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