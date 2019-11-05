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لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريال

من الجنسية الباكستانية وتورّطوا في ارتكاب جرائم سرقات عدة من مركز الشيحية

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريال
سبق

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:40 AM

لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريال

من الجنسية الباكستانية وتورّطوا في ارتكاب جرائم سرقات عدة من مركز الشيحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

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