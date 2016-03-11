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القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.

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القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة
سبق

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:12 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:34 PM

القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
8,307

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.

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