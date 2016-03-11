القبض على سارق المركبات في وضع التشغيل بجدة

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.
ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.
ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.
ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على شخص؛ أقدم على سرقة مركبات في قيد التشغيل.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر إقدام الجاني على إنزال ابن مالك إحدى المركبات بالقوة، ثم سرقة المركبة.