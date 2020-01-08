النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة تقترب من الحل.. وقرار قضائي بـ14 مليار دولار

وكالة "رويترز": ملحمة ديون دامت 10 سنوات بعد انهيار إمبراطوريتيْ أعمال

نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عما وصفتها بـ"أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة"؛ حيث وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بحوالى 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات؛ لتكون بذلك أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية قد اقتربت من الحل.

وأفادت وثيقتان من المحكمة بأنها وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالى 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

وخلّف توقف عمل الشركتين بسبب خلاف بين الطرفين، ديونًا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة، للأزمة، نوعًا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب؛ وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرًا هامًّا للمستثمرين الدوليين؛ إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية فالسعودية.

وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما "رويترز"؛ وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالى ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك قد جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا من الثلاثة مليارات دولار.

المملكة العربية السعودية محكمة الدمام التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة تقترب من الحل.. وقرار قضائي بـ14 مليار دولار
سبق

نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عما وصفتها بـ"أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة"؛ حيث وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بحوالى 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات؛ لتكون بذلك أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية قد اقتربت من الحل.

وأفادت وثيقتان من المحكمة بأنها وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالى 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

وخلّف توقف عمل الشركتين بسبب خلاف بين الطرفين، ديونًا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة، للأزمة، نوعًا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب؛ وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرًا هامًّا للمستثمرين الدوليين؛ إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية فالسعودية.

وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما "رويترز"؛ وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالى ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك قد جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا من الثلاثة مليارات دولار.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
11:08 AM

أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة تقترب من الحل.. وقرار قضائي بـ14 مليار دولار

وكالة "رويترز": ملحمة ديون دامت 10 سنوات بعد انهيار إمبراطوريتيْ أعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,981

نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عما وصفتها بـ"أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة"؛ حيث وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بحوالى 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات؛ لتكون بذلك أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية قد اقتربت من الحل.

وأفادت وثيقتان من المحكمة بأنها وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالى 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

وخلّف توقف عمل الشركتين بسبب خلاف بين الطرفين، ديونًا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة، للأزمة، نوعًا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب؛ وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرًا هامًّا للمستثمرين الدوليين؛ إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية فالسعودية.

وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما "رويترز"؛ وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالى ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك قد جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا من الثلاثة مليارات دولار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,502
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,792
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,215
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,783

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة