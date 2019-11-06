نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مجال وحدة الصف وجمع الكلمة بين أبناء الشعب اليمني الشقيق من خلال ما تحقق من إنجاز في ظل التوجيهات قيادة المملكة للتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال الدكتور "السند": إن الله عظم شأن الإصلاح بين الناس وبيَّن فضله وأجره، فقال سبحانه: {لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إِلّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ النّاسِ وَمَن يَفعَل ذلِكَ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا}، مشيراً إلى أن المملكة دأبت دائماً على السعي في الإصلاح ورأب الصدع ولم الشمل العربي والإسلامي. وبين "السند" أن ما تحقق من إنجاز يأتي امتداداً لسياسة المملكة العربية السعودية ونهجها منذ تأسيسها في الريادة لقيادة المبادرات الإنسانية الرامية إلى وحدة الصف ورأب الصدع وتحقيق النماء والاستقرار للدول العربية والإسلامية الشقيقة، لافتاً إلى أن توقيع هذه الوثيقة سيحقق -بإذن الله- تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية والحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره.

"السند": اتفاق الرياض امتداد لسياسة المملكة في تحقيق استقرار المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-06 نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مجال وحدة الصف وجمع الكلمة بين أبناء الشعب اليمني الشقيق من خلال ما تحقق من إنجاز في ظل التوجيهات قيادة المملكة للتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وقال الدكتور "السند": إن الله عظم شأن الإصلاح بين الناس وبيَّن فضله وأجره، فقال سبحانه: {لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إِلّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ النّاسِ وَمَن يَفعَل ذلِكَ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا}، مشيراً إلى أن المملكة دأبت دائماً على السعي في الإصلاح ورأب الصدع ولم الشمل العربي والإسلامي.



وبين "السند" أن ما تحقق من إنجاز يأتي امتداداً لسياسة المملكة العربية السعودية ونهجها منذ تأسيسها في الريادة لقيادة المبادرات الإنسانية الرامية إلى وحدة الصف ورأب الصدع وتحقيق النماء والاستقرار للدول العربية والإسلامية الشقيقة، لافتاً إلى أن توقيع هذه الوثيقة سيحقق -بإذن الله- تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية والحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره.



06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 06:03 PM

"السند": اتفاق الرياض امتداد لسياسة المملكة في تحقيق استقرار المنطقة قال: سيحقق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الأزمة والحفاظ على أمنه واستقراره





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نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مجال وحدة الصف وجمع الكلمة بين أبناء الشعب اليمني الشقيق من خلال ما تحقق من إنجاز في ظل التوجيهات قيادة المملكة للتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وقال الدكتور "السند": إن الله عظم شأن الإصلاح بين الناس وبيَّن فضله وأجره، فقال سبحانه: {لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إِلّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ النّاسِ وَمَن يَفعَل ذلِكَ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا}، مشيراً إلى أن المملكة دأبت دائماً على السعي في الإصلاح ورأب الصدع ولم الشمل العربي والإسلامي.



وبين "السند" أن ما تحقق من إنجاز يأتي امتداداً لسياسة المملكة العربية السعودية ونهجها منذ تأسيسها في الريادة لقيادة المبادرات الإنسانية الرامية إلى وحدة الصف ورأب الصدع وتحقيق النماء والاستقرار للدول العربية والإسلامية الشقيقة، لافتاً إلى أن توقيع هذه الوثيقة سيحقق -بإذن الله- تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية والحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره.

