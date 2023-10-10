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"المعلمي" يشارك في الحفل الافتراضي بالذكرى الـخمسين لاستقلال جزر فيجي

بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور ساتيندرا بريساد؛ أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجمهورية، بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.

وأعرب "المعلمي"؛ عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار، حضر اللقاء مدير مكتب السفير المعلمي؛ حكمت السعيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يشارك في الحفل الافتراضي بالذكرى الـخمسين لاستقلال جزر فيجي
سبق

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور ساتيندرا بريساد؛ أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجمهورية، بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.

وأعرب "المعلمي"؛ عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار، حضر اللقاء مدير مكتب السفير المعلمي؛ حكمت السعيد.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:20 AM

"المعلمي" يشارك في الحفل الافتراضي بالذكرى الـخمسين لاستقلال جزر فيجي

بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور ساتيندرا بريساد؛ أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجمهورية، بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.

وأعرب "المعلمي"؛ عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار، حضر اللقاء مدير مكتب السفير المعلمي؛ حكمت السعيد.

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