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مدني العارضة يدشن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" للتوعية بكورونا

تثقيف الأسر من الأخطار التي قد تصاحب بقاءهم بمنازلهم

دشن مركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق جازان حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" بعدد من المواقع داخل المحافظة؛ بهدف تثقيف الأسر من الأخطار التي قد تصاحب بقاءهم بمنازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبق لمواجهة جائحة كورونا.

وتتضمن الحملة العديد من التعليمات التي تتعلق بالتعامل السليم مع هذه الاخطار، مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم، إضافة للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة داخل المنازل، متمنيًا السلامة للجميع.

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فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدني العارضة يدشن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" للتوعية بكورونا
سبق

دشن مركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق جازان حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" بعدد من المواقع داخل المحافظة؛ بهدف تثقيف الأسر من الأخطار التي قد تصاحب بقاءهم بمنازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبق لمواجهة جائحة كورونا.

وتتضمن الحملة العديد من التعليمات التي تتعلق بالتعامل السليم مع هذه الاخطار، مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم، إضافة للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة داخل المنازل، متمنيًا السلامة للجميع.

‏‫

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:06 PM

مدني العارضة يدشن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" للتوعية بكورونا

تثقيف الأسر من الأخطار التي قد تصاحب بقاءهم بمنازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق جازان حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" بعدد من المواقع داخل المحافظة؛ بهدف تثقيف الأسر من الأخطار التي قد تصاحب بقاءهم بمنازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبق لمواجهة جائحة كورونا.

وتتضمن الحملة العديد من التعليمات التي تتعلق بالتعامل السليم مع هذه الاخطار، مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم، إضافة للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة داخل المنازل، متمنيًا السلامة للجميع.

‏‫

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