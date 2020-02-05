اليوم.. اختتام العروض المسرحية بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

تختتم، مساء اليوم الأربعاء، العروض المسرحية بمهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شاركت فيه 12 جامعة، واستمر على مدار أربعة أيام.

ويشهد اليوم تقديم ثلاث مسرحيات؛ وهي مسرحية "مجلس العدل" لجامعة الملك سعود، ومسرحية "شهادة من رماد" لجامعة السلطان قابوس، ومسرحية "مأساة ضمير صراع" لجامعة الحدود الشمالية، وتبدأ المسرحيات الساعة 4:30 عصراً إلى الساعة 10:30 في مسرح عمادة شؤون الطلاب 26 ومسرح 24.

وقدّمت يوم أمس ثلاث جامعات عروضها المسرحية، حيث بدأت العروض بمسرحية "القادم" لجامعة البحرين"، بعدها قدمت جامعة جازان مسرحية بعنوان "الانتصار أو الموت أو كلاهما"، واختتمت مسرحية "جياع" لجامعة الملك خالد العروض المسرحية لليوم الثالث للمهرجان.

وشهد المهرجان ندوات تطبيقية شارك فيها نقاد ومخرجون وكُتاب ومختصون في العمل المسرحي، حيث تقام بعد كل مسرحية ندوة تفصّل العمل المسرحي من جميع الجوانب؛ الإخراج، والديكور، والنص، وتعرّج على أداء الممثلين، حيث تهدف الندوة إلى تعويد الطلاب على تقبل النقد وتصحيح الأخطاء واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال النقاشات والحوارات التي تدور فيها، ونظّم المهرجان دورات تدريبية في التمثيل المسرحي ودورة صناعة القناع.

ويُنتظر أن يعلن عن الفائزين بجوائز المهرجان من قبل لجنة التحكيم صباح غد الخميس في الحفل الختامي، بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.