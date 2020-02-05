النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. اختتام العروض المسرحية بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

تختتم، مساء اليوم الأربعاء، العروض المسرحية بمهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شاركت فيه 12 جامعة، واستمر على مدار أربعة أيام.

ويشهد اليوم تقديم ثلاث مسرحيات؛ وهي مسرحية "مجلس العدل" لجامعة الملك سعود، ومسرحية "شهادة من رماد" لجامعة السلطان قابوس، ومسرحية "مأساة ضمير صراع" لجامعة الحدود الشمالية، وتبدأ المسرحيات الساعة 4:30 عصراً إلى الساعة 10:30 في مسرح عمادة شؤون الطلاب 26 ومسرح 24.

وقدّمت يوم أمس ثلاث جامعات عروضها المسرحية، حيث بدأت العروض بمسرحية "القادم" لجامعة البحرين"، بعدها قدمت جامعة جازان مسرحية بعنوان "الانتصار أو الموت أو كلاهما"، واختتمت مسرحية "جياع" لجامعة الملك خالد العروض المسرحية لليوم الثالث للمهرجان.

وشهد المهرجان ندوات تطبيقية شارك فيها نقاد ومخرجون وكُتاب ومختصون في العمل المسرحي، حيث تقام بعد كل مسرحية ندوة تفصّل العمل المسرحي من جميع الجوانب؛ الإخراج، والديكور، والنص، وتعرّج على أداء الممثلين، حيث تهدف الندوة إلى تعويد الطلاب على تقبل النقد وتصحيح الأخطاء واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال النقاشات والحوارات التي تدور فيها، ونظّم المهرجان دورات تدريبية في التمثيل المسرحي ودورة صناعة القناع.

ويُنتظر أن يعلن عن الفائزين بجوائز المهرجان من قبل لجنة التحكيم صباح غد الخميس في الحفل الختامي، بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

العروض المسرحية مهرجان المسرح الخليجي الخامس جدة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
اليوم.. اختتام العروض المسرحية بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس
سبق

تختتم، مساء اليوم الأربعاء، العروض المسرحية بمهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شاركت فيه 12 جامعة، واستمر على مدار أربعة أيام.

ويشهد اليوم تقديم ثلاث مسرحيات؛ وهي مسرحية "مجلس العدل" لجامعة الملك سعود، ومسرحية "شهادة من رماد" لجامعة السلطان قابوس، ومسرحية "مأساة ضمير صراع" لجامعة الحدود الشمالية، وتبدأ المسرحيات الساعة 4:30 عصراً إلى الساعة 10:30 في مسرح عمادة شؤون الطلاب 26 ومسرح 24.

وقدّمت يوم أمس ثلاث جامعات عروضها المسرحية، حيث بدأت العروض بمسرحية "القادم" لجامعة البحرين"، بعدها قدمت جامعة جازان مسرحية بعنوان "الانتصار أو الموت أو كلاهما"، واختتمت مسرحية "جياع" لجامعة الملك خالد العروض المسرحية لليوم الثالث للمهرجان.

وشهد المهرجان ندوات تطبيقية شارك فيها نقاد ومخرجون وكُتاب ومختصون في العمل المسرحي، حيث تقام بعد كل مسرحية ندوة تفصّل العمل المسرحي من جميع الجوانب؛ الإخراج، والديكور، والنص، وتعرّج على أداء الممثلين، حيث تهدف الندوة إلى تعويد الطلاب على تقبل النقد وتصحيح الأخطاء واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال النقاشات والحوارات التي تدور فيها، ونظّم المهرجان دورات تدريبية في التمثيل المسرحي ودورة صناعة القناع.

ويُنتظر أن يعلن عن الفائزين بجوائز المهرجان من قبل لجنة التحكيم صباح غد الخميس في الحفل الختامي، بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:25 PM

اليوم.. اختتام العروض المسرحية بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
85

تختتم، مساء اليوم الأربعاء، العروض المسرحية بمهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شاركت فيه 12 جامعة، واستمر على مدار أربعة أيام.

ويشهد اليوم تقديم ثلاث مسرحيات؛ وهي مسرحية "مجلس العدل" لجامعة الملك سعود، ومسرحية "شهادة من رماد" لجامعة السلطان قابوس، ومسرحية "مأساة ضمير صراع" لجامعة الحدود الشمالية، وتبدأ المسرحيات الساعة 4:30 عصراً إلى الساعة 10:30 في مسرح عمادة شؤون الطلاب 26 ومسرح 24.

وقدّمت يوم أمس ثلاث جامعات عروضها المسرحية، حيث بدأت العروض بمسرحية "القادم" لجامعة البحرين"، بعدها قدمت جامعة جازان مسرحية بعنوان "الانتصار أو الموت أو كلاهما"، واختتمت مسرحية "جياع" لجامعة الملك خالد العروض المسرحية لليوم الثالث للمهرجان.

وشهد المهرجان ندوات تطبيقية شارك فيها نقاد ومخرجون وكُتاب ومختصون في العمل المسرحي، حيث تقام بعد كل مسرحية ندوة تفصّل العمل المسرحي من جميع الجوانب؛ الإخراج، والديكور، والنص، وتعرّج على أداء الممثلين، حيث تهدف الندوة إلى تعويد الطلاب على تقبل النقد وتصحيح الأخطاء واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال النقاشات والحوارات التي تدور فيها، ونظّم المهرجان دورات تدريبية في التمثيل المسرحي ودورة صناعة القناع.

ويُنتظر أن يعلن عن الفائزين بجوائز المهرجان من قبل لجنة التحكيم صباح غد الخميس في الحفل الختامي، بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,922
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,481

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة