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"الحازمي" يدشن فعاليات وبرامج اليوم العالمي لمحو الأمية

تحت شعار "محو الأمية وتعدد اللغات"

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، صباح الأحد، برامج اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار (محو الأمية وتعدد اللغات).

حضر التدشين مساعدا الشؤون المدرسية والتعليمية: ربيع بن مهدي عطية، وناصر بن أحمد معافا، ومدير تعليم الكبار خالد الحازمي، وعدد من المختصين في الإدارة.

وأعدت الإدارة عددًا من البرامج التربوية للاحتفاء بهذه المناسبة، تشتمل على معارض متخصصة وأوبريتات تربوية هادفة، وبرامج إذاعية وإعلامية متنوعة تبرز دور إدارة تعليم صبيا في هذه المناسبة، والجهود والمبادرات التي نفذتها خلال السنوات الماضية لمحو أمية أكثر من 1924 مستفيدًا ومستفيدة خلال عام 2019، وكذا افتتاح 148 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ساند ذلك افتتاح عدد من مدارس وبرامج الإصلاحيات، والأحياء المتعلمة، وبرامج محو الأمية. واستعرض مدير تعليم الكبار مسارات وبرامج التعليم المستمر، وخطة القسم للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

وقدم شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والمساندة لخطة محو الأمية بتعليم صبيا، منوهًا إلى اهتمام حكومتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للعلم والتعليم.

من جانب آخر رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، تدشين انطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية الموجهة، ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة.

وجرى خلال الزيارة استعراض الحقائب التدريبية للمشروع، والالتقاء مع 275 معلمًا ومعلمة من المتدربين، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية 11 برنامجًا للبنين والبنات.

وتحقيقاً لتطلعات وزارة التعليمن وتفاعلاً مع إطلاقها برنامج الطفولة المبكرة؛ زارت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، ابتدائية (الحرف)، اليوم؛ حيث شاركت منسوبات المدرسة سير اليوم الدراسي، وقامت بجولة استطلاعية على كل مرافق المدرسة، وفصول الطفولة المبكرة، كما اطلعت على فصول رياض الأطفال، والصالة الرياضية بالمدرسة.

وحثت "المساعِدة" الطلاب والطالبات على الاهتمام بنظافة المدرسة، وضرورة الجد والاجتهاد، والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، مشيدة بالجهود المبذولة، وروح التعاون والمحبة السائدة بين منسوبات المدرسة.

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"الحازمي" يدشن فعاليات وبرامج اليوم العالمي لمحو الأمية
سبق

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، صباح الأحد، برامج اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار (محو الأمية وتعدد اللغات).

حضر التدشين مساعدا الشؤون المدرسية والتعليمية: ربيع بن مهدي عطية، وناصر بن أحمد معافا، ومدير تعليم الكبار خالد الحازمي، وعدد من المختصين في الإدارة.

وأعدت الإدارة عددًا من البرامج التربوية للاحتفاء بهذه المناسبة، تشتمل على معارض متخصصة وأوبريتات تربوية هادفة، وبرامج إذاعية وإعلامية متنوعة تبرز دور إدارة تعليم صبيا في هذه المناسبة، والجهود والمبادرات التي نفذتها خلال السنوات الماضية لمحو أمية أكثر من 1924 مستفيدًا ومستفيدة خلال عام 2019، وكذا افتتاح 148 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ساند ذلك افتتاح عدد من مدارس وبرامج الإصلاحيات، والأحياء المتعلمة، وبرامج محو الأمية. واستعرض مدير تعليم الكبار مسارات وبرامج التعليم المستمر، وخطة القسم للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

وقدم شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والمساندة لخطة محو الأمية بتعليم صبيا، منوهًا إلى اهتمام حكومتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للعلم والتعليم.

من جانب آخر رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، تدشين انطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية الموجهة، ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة.

وجرى خلال الزيارة استعراض الحقائب التدريبية للمشروع، والالتقاء مع 275 معلمًا ومعلمة من المتدربين، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية 11 برنامجًا للبنين والبنات.

وتحقيقاً لتطلعات وزارة التعليمن وتفاعلاً مع إطلاقها برنامج الطفولة المبكرة؛ زارت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، ابتدائية (الحرف)، اليوم؛ حيث شاركت منسوبات المدرسة سير اليوم الدراسي، وقامت بجولة استطلاعية على كل مرافق المدرسة، وفصول الطفولة المبكرة، كما اطلعت على فصول رياض الأطفال، والصالة الرياضية بالمدرسة.

وحثت "المساعِدة" الطلاب والطالبات على الاهتمام بنظافة المدرسة، وضرورة الجد والاجتهاد، والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، مشيدة بالجهود المبذولة، وروح التعاون والمحبة السائدة بين منسوبات المدرسة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
05:39 PM

"الحازمي" يدشن فعاليات وبرامج اليوم العالمي لمحو الأمية

تحت شعار "محو الأمية وتعدد اللغات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، صباح الأحد، برامج اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار (محو الأمية وتعدد اللغات).

حضر التدشين مساعدا الشؤون المدرسية والتعليمية: ربيع بن مهدي عطية، وناصر بن أحمد معافا، ومدير تعليم الكبار خالد الحازمي، وعدد من المختصين في الإدارة.

وأعدت الإدارة عددًا من البرامج التربوية للاحتفاء بهذه المناسبة، تشتمل على معارض متخصصة وأوبريتات تربوية هادفة، وبرامج إذاعية وإعلامية متنوعة تبرز دور إدارة تعليم صبيا في هذه المناسبة، والجهود والمبادرات التي نفذتها خلال السنوات الماضية لمحو أمية أكثر من 1924 مستفيدًا ومستفيدة خلال عام 2019، وكذا افتتاح 148 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ساند ذلك افتتاح عدد من مدارس وبرامج الإصلاحيات، والأحياء المتعلمة، وبرامج محو الأمية. واستعرض مدير تعليم الكبار مسارات وبرامج التعليم المستمر، وخطة القسم للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

وقدم شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والمساندة لخطة محو الأمية بتعليم صبيا، منوهًا إلى اهتمام حكومتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للعلم والتعليم.

من جانب آخر رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، تدشين انطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية الموجهة، ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة.

وجرى خلال الزيارة استعراض الحقائب التدريبية للمشروع، والالتقاء مع 275 معلمًا ومعلمة من المتدربين، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية 11 برنامجًا للبنين والبنات.

وتحقيقاً لتطلعات وزارة التعليمن وتفاعلاً مع إطلاقها برنامج الطفولة المبكرة؛ زارت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، ابتدائية (الحرف)، اليوم؛ حيث شاركت منسوبات المدرسة سير اليوم الدراسي، وقامت بجولة استطلاعية على كل مرافق المدرسة، وفصول الطفولة المبكرة، كما اطلعت على فصول رياض الأطفال، والصالة الرياضية بالمدرسة.

وحثت "المساعِدة" الطلاب والطالبات على الاهتمام بنظافة المدرسة، وضرورة الجد والاجتهاد، والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، مشيدة بالجهود المبذولة، وروح التعاون والمحبة السائدة بين منسوبات المدرسة.

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