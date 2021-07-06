القبض على مواطن روع مرتادي مهرجان القصيم بمسدس لعبة

تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية أحد الأشخاص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات بالمنطقة بمسدس لعبة تم شراؤه من داخل المهرجان.
حيث تم القبض عليه واتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية أحد الأشخاص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات بالمنطقة بمسدس لعبة تم شراؤه من داخل المهرجان.
حيث تم القبض عليه واتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية أحد الأشخاص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات بالمنطقة بمسدس لعبة تم شراؤه من داخل المهرجان.
حيث تم القبض عليه واتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية أحد الأشخاص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات بالمنطقة بمسدس لعبة تم شراؤه من داخل المهرجان.
حيث تم القبض عليه واتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.