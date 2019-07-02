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"وزارة الحج" تدعو 952 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم

قالت: في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 22/ 9/ 1440هـ لنهاية 24/ 9/ 1440هـ، على موقعها الإلكتروني، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية؛ في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا؛ بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية.

• أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

ونود التأكيد على أن من لم يُحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

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اعلان
"وزارة الحج" تدعو 952 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 22/ 9/ 1440هـ لنهاية 24/ 9/ 1440هـ، على موقعها الإلكتروني، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية؛ في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا؛ بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية.

• أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

ونود التأكيد على أن من لم يُحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:41 AM

"وزارة الحج" تدعو 952 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم

قالت: في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 22/ 9/ 1440هـ لنهاية 24/ 9/ 1440هـ، على موقعها الإلكتروني، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية؛ في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا؛ بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية.

• أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

ونود التأكيد على أن من لم يُحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

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