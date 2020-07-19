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بسبب انتشار فيروس كورونا .. "يويفا" يسعى لنقل مواجهة برشلونة ونابولي

لازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتابع الحالة الصحية في إقليم كتالونيا، بعد انتشار فيروس كورونا من جديد في بعض المناطق، مع إمكانية نقل مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي إلى مدينة لشبونة البرتغالية.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، الأحد، أن مسؤولي نابولي أبدوا قلقهم من السفر إلى مدينة برشلونة، في حال استمرار الوضع الصحي على هذا النحو خلال شهر أغسطس.
وألمح ميشيل يوفا، نائب رئيس اليويفا، إلى أنهم لديهم خطة بديلة في حالة تعذر إقامة المباراة في كامب نو، بسبب المشاكل الصحية التي ظهرت مؤخراً في كتالونيا.
الجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور ربع النهائي ستقام في مدينة لشبونة، بعد موافقة جميع الفرق المشاركة على هذا القرار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب انتشار فيروس كورونا .. "يويفا" يسعى لنقل مواجهة برشلونة ونابولي
سبق

لازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتابع الحالة الصحية في إقليم كتالونيا، بعد انتشار فيروس كورونا من جديد في بعض المناطق، مع إمكانية نقل مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي إلى مدينة لشبونة البرتغالية.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، الأحد، أن مسؤولي نابولي أبدوا قلقهم من السفر إلى مدينة برشلونة، في حال استمرار الوضع الصحي على هذا النحو خلال شهر أغسطس.
وألمح ميشيل يوفا، نائب رئيس اليويفا، إلى أنهم لديهم خطة بديلة في حالة تعذر إقامة المباراة في كامب نو، بسبب المشاكل الصحية التي ظهرت مؤخراً في كتالونيا.
الجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور ربع النهائي ستقام في مدينة لشبونة، بعد موافقة جميع الفرق المشاركة على هذا القرار.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:29 PM

بسبب انتشار فيروس كورونا .. "يويفا" يسعى لنقل مواجهة برشلونة ونابولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتابع الحالة الصحية في إقليم كتالونيا، بعد انتشار فيروس كورونا من جديد في بعض المناطق، مع إمكانية نقل مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي إلى مدينة لشبونة البرتغالية.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، الأحد، أن مسؤولي نابولي أبدوا قلقهم من السفر إلى مدينة برشلونة، في حال استمرار الوضع الصحي على هذا النحو خلال شهر أغسطس.
وألمح ميشيل يوفا، نائب رئيس اليويفا، إلى أنهم لديهم خطة بديلة في حالة تعذر إقامة المباراة في كامب نو، بسبب المشاكل الصحية التي ظهرت مؤخراً في كتالونيا.
الجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور ربع النهائي ستقام في مدينة لشبونة، بعد موافقة جميع الفرق المشاركة على هذا القرار.

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