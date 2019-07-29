"تسلا" لن تحتاج إلى تركيزك في الطريق فقدمت لك البديل .. "يوتيوب ونتفلكس"

قالت إنها وفّرت أجواءً سينمائية مذهلة في سياراتها الجديدة وصوتاً محيطياً

قررت شركة "تسلا" الأمريكية؛ المتخصّصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أن تدعم سياراتها بإمكانية تشغيل تطبيقات عرض مقاطع الفيديو الشهيرة، مثل "يوتيوب" و"نتفلكس".

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "تسلا" قررت اللجوء إلى تلك الخطوة، بعدما طوّرت نظام القيادة الآلية الذي لن يجعل قائد السيارة يحتاج إلى التركيز بنسبة 100 % في الطريق.

ووفّرت الشركة في شاشة السيارة اللمسية، مجموعة أخرى من التقنيات والتطبيقات مثل الألعاب.

كما أن "تسلا" قالت، إنها وفرت أجواءً سينمائية مذهلة في سياراتها الجديدة وصوتاً محيطياً؛ حيث تجعل تصفح "يوتيوب" أو مشاهدة أيّ عمل درامي على "نتفلكس"، أمراً مختلفاً ومميزاً بصورة غير مسبوقة.

وسيتم دعم تلك التقنيات لسيارات تسلا من طرازَي "إس وإكس".