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"فيفا" يناقش اقتراح الاتحاد السعودي.. بإقامة كأس العالم كل سنتين

يعقد اجتماعًا عبر الفيديو الخميس المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، الذي سيعقد في زيورخ السويسرية يوم الجمعة المقبل.

ونشر "فيفا" جدول أعمال مؤتمره الـ71، الذي سيشهد مناقشة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلًا من النظام المتبع حاليًّا كل 4 أعوام.

كما أعلن الاتحاد الدولي عن أن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو، يوم الخميس، أيضًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيفا" يناقش اقتراح الاتحاد السعودي.. بإقامة كأس العالم كل سنتين
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، الذي سيعقد في زيورخ السويسرية يوم الجمعة المقبل.

ونشر "فيفا" جدول أعمال مؤتمره الـ71، الذي سيشهد مناقشة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلًا من النظام المتبع حاليًّا كل 4 أعوام.

كما أعلن الاتحاد الدولي عن أن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو، يوم الخميس، أيضًا.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
09:16 PM
اخر تعديل
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:45 AM

"فيفا" يناقش اقتراح الاتحاد السعودي.. بإقامة كأس العالم كل سنتين

يعقد اجتماعًا عبر الفيديو الخميس المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,833

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، الذي سيعقد في زيورخ السويسرية يوم الجمعة المقبل.

ونشر "فيفا" جدول أعمال مؤتمره الـ71، الذي سيشهد مناقشة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلًا من النظام المتبع حاليًّا كل 4 أعوام.

كما أعلن الاتحاد الدولي عن أن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو، يوم الخميس، أيضًا.

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