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الصمود السيبراني.. المملكة تحقق أعلى التزام بتنفيذ مخرجات "العشرين"

انطلاقًا من إدراكها كونه هدفًا ومقومًا أساسيًّا لحمايـة المصالـح الحيويـة

أكد تقرير متابعة الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين، أن المملكة حققت أعلى مراتب الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين ذات الصلة بالصمود السيبراني، وهذا يؤكد ما توليه المملكة من أهمية كبرى للأمن السيبراني الوطني، وإدراكها أنه هدف ومقوم أساسي لحمايـة المصالـح الحيويـة للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية؛ للوصول إلى فضاء سعودي آمن وموثوق يمكنه النمو والازدهار.

وأشار التقرير إلى إصدار المملكة -ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- عددًا من الضوابط والتنظيمات ذات الصلة بالأمن السيبراني، كان من أبرزها إطلاق ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وإطلاق إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية، وتطوير أدوات الأمن السيبراني، وإطلاق ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وتسهم في ترسيخ منظومـة وطنية متكاملة للأمن السـيبراني تمكّن الجهـات الوطنية مـن رفـع مستوى أمنها السـيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح التقرير أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال ممثلة في بناء الشراكات الدولية في الأمن السيبراني، وتبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمبادرتين دوليتين لتعزيز حماية الفضاء السيبراني؛ الأولى لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، والثانية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ حيث جاءت المبادرتان متزامنتين مع إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي شارك فيه مجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني في عدد من الدول والمنظمات الدولية؛ لمناقشة تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، كما شهد المنتدى الإعلان عن "بيان الرياض للأمن السيبراني"، الذي يدعو الجميع للانضمام لدعم عدد من الأهداف والتوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني أفضل للجميع.

وأشار التقرير إلى توقيع مذكـرة تفاهم مع المنتدى العالمي لصمود الأمن السيبراني لتفعيل مشاركة المعلومات والإسهام في تطوير القدرات الفنية في مجال مشاركة المعلومات، وتدريب أكثر من 500 مختص في مجال مشاركة المعلومات السيبراني.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -في إطار جهودها لحماية الأمن السيبراني في المملكة- كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، التي تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز أمن الفضاء السيبراني؛ لتكون إطارًا وطنيًّا لدعم الجهود الحكومية والبنى التحتية عالية الأهمية؛ بما يعزز أمن الفضاء السيبراني للمملكة، واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تستهدف الاستراتيجية العمل على إعداد كوادر مؤهلة، وتشجع وتمكّن الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار وخلق بيئة حيوية للابتكار في الأمن السيبراني.

قمة مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصمود السيبراني.. المملكة تحقق أعلى التزام بتنفيذ مخرجات "العشرين"
سبق

أكد تقرير متابعة الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين، أن المملكة حققت أعلى مراتب الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين ذات الصلة بالصمود السيبراني، وهذا يؤكد ما توليه المملكة من أهمية كبرى للأمن السيبراني الوطني، وإدراكها أنه هدف ومقوم أساسي لحمايـة المصالـح الحيويـة للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية؛ للوصول إلى فضاء سعودي آمن وموثوق يمكنه النمو والازدهار.

وأشار التقرير إلى إصدار المملكة -ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- عددًا من الضوابط والتنظيمات ذات الصلة بالأمن السيبراني، كان من أبرزها إطلاق ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وإطلاق إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية، وتطوير أدوات الأمن السيبراني، وإطلاق ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وتسهم في ترسيخ منظومـة وطنية متكاملة للأمن السـيبراني تمكّن الجهـات الوطنية مـن رفـع مستوى أمنها السـيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح التقرير أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال ممثلة في بناء الشراكات الدولية في الأمن السيبراني، وتبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمبادرتين دوليتين لتعزيز حماية الفضاء السيبراني؛ الأولى لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، والثانية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ حيث جاءت المبادرتان متزامنتين مع إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي شارك فيه مجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني في عدد من الدول والمنظمات الدولية؛ لمناقشة تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، كما شهد المنتدى الإعلان عن "بيان الرياض للأمن السيبراني"، الذي يدعو الجميع للانضمام لدعم عدد من الأهداف والتوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني أفضل للجميع.

وأشار التقرير إلى توقيع مذكـرة تفاهم مع المنتدى العالمي لصمود الأمن السيبراني لتفعيل مشاركة المعلومات والإسهام في تطوير القدرات الفنية في مجال مشاركة المعلومات، وتدريب أكثر من 500 مختص في مجال مشاركة المعلومات السيبراني.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -في إطار جهودها لحماية الأمن السيبراني في المملكة- كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، التي تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز أمن الفضاء السيبراني؛ لتكون إطارًا وطنيًّا لدعم الجهود الحكومية والبنى التحتية عالية الأهمية؛ بما يعزز أمن الفضاء السيبراني للمملكة، واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تستهدف الاستراتيجية العمل على إعداد كوادر مؤهلة، وتشجع وتمكّن الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار وخلق بيئة حيوية للابتكار في الأمن السيبراني.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:22 PM

الصمود السيبراني.. المملكة تحقق أعلى التزام بتنفيذ مخرجات "العشرين"

انطلاقًا من إدراكها كونه هدفًا ومقومًا أساسيًّا لحمايـة المصالـح الحيويـة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد تقرير متابعة الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين، أن المملكة حققت أعلى مراتب الالتزام بتنفيذ مخرجات قمة مجموعة العشرين ذات الصلة بالصمود السيبراني، وهذا يؤكد ما توليه المملكة من أهمية كبرى للأمن السيبراني الوطني، وإدراكها أنه هدف ومقوم أساسي لحمايـة المصالـح الحيويـة للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية؛ للوصول إلى فضاء سعودي آمن وموثوق يمكنه النمو والازدهار.

وأشار التقرير إلى إصدار المملكة -ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- عددًا من الضوابط والتنظيمات ذات الصلة بالأمن السيبراني، كان من أبرزها إطلاق ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وإطلاق إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية، وتطوير أدوات الأمن السيبراني، وإطلاق ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وتسهم في ترسيخ منظومـة وطنية متكاملة للأمن السـيبراني تمكّن الجهـات الوطنية مـن رفـع مستوى أمنها السـيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح التقرير أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال ممثلة في بناء الشراكات الدولية في الأمن السيبراني، وتبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمبادرتين دوليتين لتعزيز حماية الفضاء السيبراني؛ الأولى لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، والثانية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ حيث جاءت المبادرتان متزامنتين مع إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي شارك فيه مجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني في عدد من الدول والمنظمات الدولية؛ لمناقشة تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، كما شهد المنتدى الإعلان عن "بيان الرياض للأمن السيبراني"، الذي يدعو الجميع للانضمام لدعم عدد من الأهداف والتوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني أفضل للجميع.

وأشار التقرير إلى توقيع مذكـرة تفاهم مع المنتدى العالمي لصمود الأمن السيبراني لتفعيل مشاركة المعلومات والإسهام في تطوير القدرات الفنية في مجال مشاركة المعلومات، وتدريب أكثر من 500 مختص في مجال مشاركة المعلومات السيبراني.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -في إطار جهودها لحماية الأمن السيبراني في المملكة- كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، التي تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز أمن الفضاء السيبراني؛ لتكون إطارًا وطنيًّا لدعم الجهود الحكومية والبنى التحتية عالية الأهمية؛ بما يعزز أمن الفضاء السيبراني للمملكة، واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تستهدف الاستراتيجية العمل على إعداد كوادر مؤهلة، وتشجع وتمكّن الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار وخلق بيئة حيوية للابتكار في الأمن السيبراني.

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