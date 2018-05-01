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الجيش اليمني يهاجم مواقع للمليشيا الحوثية بالبيضاء

أسقط عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها

شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

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الجيش اليمني يهاجم مواقع للمليشيا الحوثية بالبيضاء
سبق

شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:38 PM

الجيش اليمني يهاجم مواقع للمليشيا الحوثية بالبيضاء

أسقط عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

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