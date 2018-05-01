شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

الجيش اليمني يهاجم مواقع للمليشيا الحوثية بالبيضاء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-05-01 شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 03:38 PM

الجيش اليمني يهاجم مواقع للمليشيا الحوثية بالبيضاء أسقط عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها





A A A





3 مشاركة

شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقد أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.