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أسقطه بثلاثية.. الفتح يتغلب على النصر ودياً

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخسارة ثقيلة في ثالث مبارياته الودية "المغلقة" من أمام ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

تناوب على تسجيل أهداف الفتح مروان سعدان بالدقيقة 53 ونواف بوشل بالدقيقة 55 ومحمد مجرشي قبل 9 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.


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أسقطه بثلاثية.. الفتح يتغلب على النصر ودياً
سبق

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخسارة ثقيلة في ثالث مبارياته الودية "المغلقة" من أمام ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

تناوب على تسجيل أهداف الفتح مروان سعدان بالدقيقة 53 ونواف بوشل بالدقيقة 55 ومحمد مجرشي قبل 9 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.


22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:00 PM

أسقطه بثلاثية.. الفتح يتغلب على النصر ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,369

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخسارة ثقيلة في ثالث مبارياته الودية "المغلقة" من أمام ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

تناوب على تسجيل أهداف الفتح مروان سعدان بالدقيقة 53 ونواف بوشل بالدقيقة 55 ومحمد مجرشي قبل 9 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.


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