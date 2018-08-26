النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم": الكتب الموزعة تتضمن المناهج الجديدة للإنجليزية للصفوف الأولية وكتاب المهارات الحياتية

إضافة لأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية وتطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية

تواصل المدارس في المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، متخذةً كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تنسيق مواعيد الحضور تبعاً لكل مرحلة، من خلال الرسائل التي تصل للطلبة وأولياء أمورهم، حيث تستمر عملية توزيع الكتب الدراسية خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي.

وشهدت المدارس حضوراً منظماً للطلبة خلال استلامهم للكتب الدراسية، بحيث لا يستغرق وقتاً طويلاً، إلى جانب ارتداء الكمامة قبل الدخول للمدرسة، والتأكد من قياس درجة الحرارة، وتطبيق قواعد التباعد، وتجنب المصافحة، إلى جانب تجهيز وتنظيف وتعقيم مخازن الكتب والمقررات الدراسية بشكل مستمر.

وتواصل وزارة التعليم بالتنسيق مع إدارات التعليم خطتها لتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على جميع المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعداداً لبدء الدراسة الحضورية هذا العام، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": الكتب الموزعة تتضمن المناهج الجديدة للإنجليزية للصفوف الأولية وكتاب المهارات الحياتية
سبق

تواصل المدارس في المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، متخذةً كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تنسيق مواعيد الحضور تبعاً لكل مرحلة، من خلال الرسائل التي تصل للطلبة وأولياء أمورهم، حيث تستمر عملية توزيع الكتب الدراسية خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي.

وشهدت المدارس حضوراً منظماً للطلبة خلال استلامهم للكتب الدراسية، بحيث لا يستغرق وقتاً طويلاً، إلى جانب ارتداء الكمامة قبل الدخول للمدرسة، والتأكد من قياس درجة الحرارة، وتطبيق قواعد التباعد، وتجنب المصافحة، إلى جانب تجهيز وتنظيف وتعقيم مخازن الكتب والمقررات الدراسية بشكل مستمر.

وتواصل وزارة التعليم بالتنسيق مع إدارات التعليم خطتها لتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على جميع المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعداداً لبدء الدراسة الحضورية هذا العام، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:26 PM

"التعليم": الكتب الموزعة تتضمن المناهج الجديدة للإنجليزية للصفوف الأولية وكتاب المهارات الحياتية

إضافة لأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية وتطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
656

تواصل المدارس في المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، متخذةً كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تنسيق مواعيد الحضور تبعاً لكل مرحلة، من خلال الرسائل التي تصل للطلبة وأولياء أمورهم، حيث تستمر عملية توزيع الكتب الدراسية خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي.

وشهدت المدارس حضوراً منظماً للطلبة خلال استلامهم للكتب الدراسية، بحيث لا يستغرق وقتاً طويلاً، إلى جانب ارتداء الكمامة قبل الدخول للمدرسة، والتأكد من قياس درجة الحرارة، وتطبيق قواعد التباعد، وتجنب المصافحة، إلى جانب تجهيز وتنظيف وتعقيم مخازن الكتب والمقررات الدراسية بشكل مستمر.

وتواصل وزارة التعليم بالتنسيق مع إدارات التعليم خطتها لتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على جميع المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعداداً لبدء الدراسة الحضورية هذا العام، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,084
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,584

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة