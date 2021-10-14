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4 قتلى في هجوم إسرائيلي على محيط مطار التيفور العسكري شرق تدمر

خلال قصف استهدف مواقع ميليشيات إيرانية للتدريب على الطائرات المسيرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مطار التيفور العسكري جنوب شرقي مدينة تدمر في ريف حمص، مؤكدًا سقوط 4 قتلى.

وذكر المرصد- حسب العربية نت- أن الغارات استهدفت مراكز للميليشيات الإيرانية، ومن بينها مركز للتدريب على الطائرات المسيرة، مضيفًا أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" جنوب تدمر.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام من القصف الأخير على المطار العسكري.

وكان المرصد السوري قد ذكر الأسبوع الماضي أن أحد عناصر قوات النظام توفي متأثرًا بجراح أصيب بها من جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كانت وكالة الأنباء السورية، أعلنت ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قصفًا جويًا إسرائيليًا يستهدف منطقة تدمر، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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4 قتلى في هجوم إسرائيلي على محيط مطار التيفور العسكري شرق تدمر
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مطار التيفور العسكري جنوب شرقي مدينة تدمر في ريف حمص، مؤكدًا سقوط 4 قتلى.

وذكر المرصد- حسب العربية نت- أن الغارات استهدفت مراكز للميليشيات الإيرانية، ومن بينها مركز للتدريب على الطائرات المسيرة، مضيفًا أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" جنوب تدمر.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام من القصف الأخير على المطار العسكري.

وكان المرصد السوري قد ذكر الأسبوع الماضي أن أحد عناصر قوات النظام توفي متأثرًا بجراح أصيب بها من جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كانت وكالة الأنباء السورية، أعلنت ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قصفًا جويًا إسرائيليًا يستهدف منطقة تدمر، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
12:39 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:33 AM

4 قتلى في هجوم إسرائيلي على محيط مطار التيفور العسكري شرق تدمر

خلال قصف استهدف مواقع ميليشيات إيرانية للتدريب على الطائرات المسيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مطار التيفور العسكري جنوب شرقي مدينة تدمر في ريف حمص، مؤكدًا سقوط 4 قتلى.

وذكر المرصد- حسب العربية نت- أن الغارات استهدفت مراكز للميليشيات الإيرانية، ومن بينها مركز للتدريب على الطائرات المسيرة، مضيفًا أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" جنوب تدمر.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام من القصف الأخير على المطار العسكري.

وكان المرصد السوري قد ذكر الأسبوع الماضي أن أحد عناصر قوات النظام توفي متأثرًا بجراح أصيب بها من جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كانت وكالة الأنباء السورية، أعلنت ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قصفًا جويًا إسرائيليًا يستهدف منطقة تدمر، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

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