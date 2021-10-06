النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

المرزوق أكد على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله مستور المرزوق، اليوم الأربعاء، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وذلك لتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي للكلية التي حصلت عليه مؤخرًا الكلية من قبل هيئة التقويم.

وأكد المرزوق على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي للكلية يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام التدريبية.

وشدد على ضرورة الالتزام والاستمرار على المعايير الخاصة بجودة التدريب التي تقيمها من خلال الممارسة التدريبية من قبل أعضاء الهيئة التدريبية وتقويم المتدربين ومستوى المناهج، معرباً عن سعادته بتحقيق كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الاعتماد المؤسسي.

من جهته هنأ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة كافة منسوبي الكلية من متدربين وأعضاء الهيئة التدريبية بتحقيق الكلية هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي أحد الأهداف التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن استراتيجياتها للوصول إلى أقصى معدلات الجودة في العملية التدريبية والبحثية من أجل الارتقاء بالمخرجات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي متطلبات سوق العمل.

وقدم عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على اهتمامه وجهوده بالارتقاء بالكليات والمعاهد بالمملكة، وعلى دعمه المتواصل لجميع الوحدات التدريبية والوصول بها إلى أفضل المستويات في جودة التدريب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي
سبق

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله مستور المرزوق، اليوم الأربعاء، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وذلك لتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي للكلية التي حصلت عليه مؤخرًا الكلية من قبل هيئة التقويم.

وأكد المرزوق على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي للكلية يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام التدريبية.

وشدد على ضرورة الالتزام والاستمرار على المعايير الخاصة بجودة التدريب التي تقيمها من خلال الممارسة التدريبية من قبل أعضاء الهيئة التدريبية وتقويم المتدربين ومستوى المناهج، معرباً عن سعادته بتحقيق كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الاعتماد المؤسسي.

من جهته هنأ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة كافة منسوبي الكلية من متدربين وأعضاء الهيئة التدريبية بتحقيق الكلية هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي أحد الأهداف التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن استراتيجياتها للوصول إلى أقصى معدلات الجودة في العملية التدريبية والبحثية من أجل الارتقاء بالمخرجات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي متطلبات سوق العمل.

وقدم عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على اهتمامه وجهوده بالارتقاء بالكليات والمعاهد بالمملكة، وعلى دعمه المتواصل لجميع الوحدات التدريبية والوصول بها إلى أفضل المستويات في جودة التدريب.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
07:33 PM

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

المرزوق أكد على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
114

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله مستور المرزوق، اليوم الأربعاء، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وذلك لتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي للكلية التي حصلت عليه مؤخرًا الكلية من قبل هيئة التقويم.

وأكد المرزوق على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي للكلية يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام التدريبية.

وشدد على ضرورة الالتزام والاستمرار على المعايير الخاصة بجودة التدريب التي تقيمها من خلال الممارسة التدريبية من قبل أعضاء الهيئة التدريبية وتقويم المتدربين ومستوى المناهج، معرباً عن سعادته بتحقيق كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الاعتماد المؤسسي.

من جهته هنأ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة كافة منسوبي الكلية من متدربين وأعضاء الهيئة التدريبية بتحقيق الكلية هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي أحد الأهداف التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن استراتيجياتها للوصول إلى أقصى معدلات الجودة في العملية التدريبية والبحثية من أجل الارتقاء بالمخرجات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي متطلبات سوق العمل.

وقدم عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على اهتمامه وجهوده بالارتقاء بالكليات والمعاهد بالمملكة، وعلى دعمه المتواصل لجميع الوحدات التدريبية والوصول بها إلى أفضل المستويات في جودة التدريب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة