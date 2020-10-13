وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.

"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين محمد المواسي سبق 2020-10-13 أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين. وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 03:45 PM

"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيفها برجلين





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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.

وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.