"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين
نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيفها برجلين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.
وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.
"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين
محمد المواسيسبق2020-10-13
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.
وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
03:45 PM
"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين
نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيفها برجلين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.
وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.