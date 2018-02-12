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"الفيصل" يشهد توقيع اتفاق بين جامعتين للإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة

بين كلية الشريعة بجامعة الملك خالد ومعهد الاعتدال.. وأمير مكة تسلم تقريراً مفصلاً

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لمدة ثلاثة أعوام.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء الوطني.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن ظافر الشهري، وعن جامعة الملك عبدالعزيز عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحملات الإعلامية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف بكل أشكاله كالعنصرية والعنف والتعصب، بالإضافة لتبادل الزيارات بين منسوبيها من الباحثين والمختصين، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف والغلو بكافة أشكاله.

وتركز على التعاون في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وعلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، كما يتم التعاون في حلقات النقاش الحوارية، والمحاضرات، والندوات، والبرامج والمسابقات، والملتقيات، والمهرجانات

وقد تسلّم الأمير خالد الفيصل تقريراً مفصلًا عن أبرز أعمال المعهد خلال العام 2019، وعرض عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة خطة العام 2020.

وقال مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي: إن المعهد والكلية سيعززان ‏جهود المملكة في نشر ثقافة الاعتدال ورؤية المملكة 2030، وقدم شكره للأمير خالد الفيصل ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه المتواصل للمعهد.

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"الفيصل" يشهد توقيع اتفاق بين جامعتين للإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لمدة ثلاثة أعوام.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء الوطني.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن ظافر الشهري، وعن جامعة الملك عبدالعزيز عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحملات الإعلامية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف بكل أشكاله كالعنصرية والعنف والتعصب، بالإضافة لتبادل الزيارات بين منسوبيها من الباحثين والمختصين، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف والغلو بكافة أشكاله.

وتركز على التعاون في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وعلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، كما يتم التعاون في حلقات النقاش الحوارية، والمحاضرات، والندوات، والبرامج والمسابقات، والملتقيات، والمهرجانات

وقد تسلّم الأمير خالد الفيصل تقريراً مفصلًا عن أبرز أعمال المعهد خلال العام 2019، وعرض عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة خطة العام 2020.

وقال مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي: إن المعهد والكلية سيعززان ‏جهود المملكة في نشر ثقافة الاعتدال ورؤية المملكة 2030، وقدم شكره للأمير خالد الفيصل ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه المتواصل للمعهد.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
03:27 PM

"الفيصل" يشهد توقيع اتفاق بين جامعتين للإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة

بين كلية الشريعة بجامعة الملك خالد ومعهد الاعتدال.. وأمير مكة تسلم تقريراً مفصلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لمدة ثلاثة أعوام.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء الوطني.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن ظافر الشهري، وعن جامعة الملك عبدالعزيز عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحملات الإعلامية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف بكل أشكاله كالعنصرية والعنف والتعصب، بالإضافة لتبادل الزيارات بين منسوبيها من الباحثين والمختصين، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف والغلو بكافة أشكاله.

وتركز على التعاون في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وعلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، كما يتم التعاون في حلقات النقاش الحوارية، والمحاضرات، والندوات، والبرامج والمسابقات، والملتقيات، والمهرجانات

وقد تسلّم الأمير خالد الفيصل تقريراً مفصلًا عن أبرز أعمال المعهد خلال العام 2019، وعرض عميد المعهد الدكتور الحسن آل المناخرة خطة العام 2020.

وقال مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي: إن المعهد والكلية سيعززان ‏جهود المملكة في نشر ثقافة الاعتدال ورؤية المملكة 2030، وقدم شكره للأمير خالد الفيصل ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه المتواصل للمعهد.

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