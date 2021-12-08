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"قولف" تطلق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة بالرياض

ستقام منافساتها خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر

أعلنت قولف السعودية إطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر على ملعب نادي الرياض للقولف.

وستكون المشاركة في هذه البطولة مفتوحة لجميع لاعبي القولف المحترفين والهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين في أي من أندية القولف؛ حيث ستشهد مشاركة أبرز اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة للمواهب الوطنية، التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة بالتزامن مع النقلة النوعية التي عرفتها رياضة القولف من خلال إستراتيجية قولف السعودية لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها. كما يتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من جماهير القولف داخل المملكة وخارجها.

وفي هذا الشأن عبّر الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور، عن سعادته بإطلاق البطولة قائلاً: "فخورون في المملكة، وفي قولف السعودية تحديداً، بأن نعلن عن إطلاق بطولة السعودية المفتوحة التي ستمنح لاعبي القولف السعوديين والعرب فرصة المشاركة في منافسات رياضية من هذا النوع"، مضيفاً أنه "لم يكن ليتسنى لنا الارتقاء الكبير باللعبة لولا دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وفي ظل المتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ياسر الرميان، لتكون هذه الأحداث فرصة رائعة للاعبين لتطوير مستوياتهم والاحتكاك بلاعبين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع السرور قائلاً: "كنا ولا زلنا نعمل على نشر اللعبة، وتعزيز حضورها في المملكة، من خلال استضافة كبرى البطولات، وإقامة الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات السبق في هذا المجال، وما إطلاقنا اليوم لبطولة السعودية الدولية المفتوحة إلا امتداد لجهودنا الرامية إلى منح اللاعبين السعوديين أفضل الفرص للمشاركة، والاحتكاك مع لاعبين من دول مختلفة".

وتشكّل هذه البطولة فرصة تحضيرية لبطولة السعودية الدولية للجولة الآسيوية مطلع العام المقبل؛ حيث تشهد مشاركة أبرز اللاعبين السعوديين من بينهم: اللاعب المحترف عثمان الملا، ولاعبو المنتخب السعودي للقولف: عبدالرحمن المنصور، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.

ويأتي انطلاق البطولة بعد أسبوعين حافلين بالمشاركات والمنافسات القوية للاعبين السعوديين في الجولة الآسيوية المتمثلة في بطولتي بلو كانيون بوكيت ولاقونا بوكيت، اللتين أقيمتا في تايلاند.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أحداث وبطولات تقيمها قولف السعودية سنوياً لتطوير رياضة القولف في المملكة مثل: بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وبطولة أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تقام منافساتها في أربع مدن، بدءًا من لندن ثم سوتوغراندي، مرورًا بنيويورك، وصولًا إلى جدة.

وتهدف قولف السعودية من خلال إقامة مثل هذه المناسبات إلى زيادة أعداد ممارسي رياضة القولف، والرياضة بشكل عام، لرفع جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، الذي تسعى إلى تحقيقه بالتكامل مع باقي الاتحادات الرياضية، وبدعم من وزارة الرياضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قولف" تطلق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة بالرياض
سبق

أعلنت قولف السعودية إطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر على ملعب نادي الرياض للقولف.

وستكون المشاركة في هذه البطولة مفتوحة لجميع لاعبي القولف المحترفين والهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين في أي من أندية القولف؛ حيث ستشهد مشاركة أبرز اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة للمواهب الوطنية، التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة بالتزامن مع النقلة النوعية التي عرفتها رياضة القولف من خلال إستراتيجية قولف السعودية لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها. كما يتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من جماهير القولف داخل المملكة وخارجها.

وفي هذا الشأن عبّر الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور، عن سعادته بإطلاق البطولة قائلاً: "فخورون في المملكة، وفي قولف السعودية تحديداً، بأن نعلن عن إطلاق بطولة السعودية المفتوحة التي ستمنح لاعبي القولف السعوديين والعرب فرصة المشاركة في منافسات رياضية من هذا النوع"، مضيفاً أنه "لم يكن ليتسنى لنا الارتقاء الكبير باللعبة لولا دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وفي ظل المتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ياسر الرميان، لتكون هذه الأحداث فرصة رائعة للاعبين لتطوير مستوياتهم والاحتكاك بلاعبين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع السرور قائلاً: "كنا ولا زلنا نعمل على نشر اللعبة، وتعزيز حضورها في المملكة، من خلال استضافة كبرى البطولات، وإقامة الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات السبق في هذا المجال، وما إطلاقنا اليوم لبطولة السعودية الدولية المفتوحة إلا امتداد لجهودنا الرامية إلى منح اللاعبين السعوديين أفضل الفرص للمشاركة، والاحتكاك مع لاعبين من دول مختلفة".

وتشكّل هذه البطولة فرصة تحضيرية لبطولة السعودية الدولية للجولة الآسيوية مطلع العام المقبل؛ حيث تشهد مشاركة أبرز اللاعبين السعوديين من بينهم: اللاعب المحترف عثمان الملا، ولاعبو المنتخب السعودي للقولف: عبدالرحمن المنصور، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.

ويأتي انطلاق البطولة بعد أسبوعين حافلين بالمشاركات والمنافسات القوية للاعبين السعوديين في الجولة الآسيوية المتمثلة في بطولتي بلو كانيون بوكيت ولاقونا بوكيت، اللتين أقيمتا في تايلاند.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أحداث وبطولات تقيمها قولف السعودية سنوياً لتطوير رياضة القولف في المملكة مثل: بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وبطولة أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تقام منافساتها في أربع مدن، بدءًا من لندن ثم سوتوغراندي، مرورًا بنيويورك، وصولًا إلى جدة.

وتهدف قولف السعودية من خلال إقامة مثل هذه المناسبات إلى زيادة أعداد ممارسي رياضة القولف، والرياضة بشكل عام، لرفع جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، الذي تسعى إلى تحقيقه بالتكامل مع باقي الاتحادات الرياضية، وبدعم من وزارة الرياضة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:46 PM

"قولف" تطلق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة بالرياض

ستقام منافساتها خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قولف السعودية إطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر على ملعب نادي الرياض للقولف.

وستكون المشاركة في هذه البطولة مفتوحة لجميع لاعبي القولف المحترفين والهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين في أي من أندية القولف؛ حيث ستشهد مشاركة أبرز اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة للمواهب الوطنية، التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة بالتزامن مع النقلة النوعية التي عرفتها رياضة القولف من خلال إستراتيجية قولف السعودية لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها. كما يتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من جماهير القولف داخل المملكة وخارجها.

وفي هذا الشأن عبّر الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور، عن سعادته بإطلاق البطولة قائلاً: "فخورون في المملكة، وفي قولف السعودية تحديداً، بأن نعلن عن إطلاق بطولة السعودية المفتوحة التي ستمنح لاعبي القولف السعوديين والعرب فرصة المشاركة في منافسات رياضية من هذا النوع"، مضيفاً أنه "لم يكن ليتسنى لنا الارتقاء الكبير باللعبة لولا دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وفي ظل المتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ياسر الرميان، لتكون هذه الأحداث فرصة رائعة للاعبين لتطوير مستوياتهم والاحتكاك بلاعبين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع السرور قائلاً: "كنا ولا زلنا نعمل على نشر اللعبة، وتعزيز حضورها في المملكة، من خلال استضافة كبرى البطولات، وإقامة الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية ذات السبق في هذا المجال، وما إطلاقنا اليوم لبطولة السعودية الدولية المفتوحة إلا امتداد لجهودنا الرامية إلى منح اللاعبين السعوديين أفضل الفرص للمشاركة، والاحتكاك مع لاعبين من دول مختلفة".

وتشكّل هذه البطولة فرصة تحضيرية لبطولة السعودية الدولية للجولة الآسيوية مطلع العام المقبل؛ حيث تشهد مشاركة أبرز اللاعبين السعوديين من بينهم: اللاعب المحترف عثمان الملا، ولاعبو المنتخب السعودي للقولف: عبدالرحمن المنصور، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.

ويأتي انطلاق البطولة بعد أسبوعين حافلين بالمشاركات والمنافسات القوية للاعبين السعوديين في الجولة الآسيوية المتمثلة في بطولتي بلو كانيون بوكيت ولاقونا بوكيت، اللتين أقيمتا في تايلاند.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة أحداث وبطولات تقيمها قولف السعودية سنوياً لتطوير رياضة القولف في المملكة مثل: بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وبطولة أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق التي تقام منافساتها في أربع مدن، بدءًا من لندن ثم سوتوغراندي، مرورًا بنيويورك، وصولًا إلى جدة.

وتهدف قولف السعودية من خلال إقامة مثل هذه المناسبات إلى زيادة أعداد ممارسي رياضة القولف، والرياضة بشكل عام، لرفع جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، الذي تسعى إلى تحقيقه بالتكامل مع باقي الاتحادات الرياضية، وبدعم من وزارة الرياضة.

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