النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تحذر من شائعات موجة البرد: درجات الحرارة حول معدلاتها

قالت: يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي في ظل الظروف الصعبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من الشائعات، مؤكدةً أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن توقعاتها تشير إلى عدم صحة تلك المزاعم، مؤكدةً أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

تفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة البرد خلال الأيام القادمة.

وقالت: تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق ابتداءً من الغد.

وأضافت: تحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأردفت الهيئة: ندعو المواطنين إلى عدم تناولها، وننبه وسائل الإعلام من استعلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة لا تستند إلى حقائق علمية، وسنواصل على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية من خلال جميع القنوات المتاحة.

ودعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر عبر موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تحذر من شائعات موجة البرد: درجات الحرارة حول معدلاتها
سبق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من الشائعات، مؤكدةً أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن توقعاتها تشير إلى عدم صحة تلك المزاعم، مؤكدةً أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

تفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة البرد خلال الأيام القادمة.

وقالت: تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق ابتداءً من الغد.

وأضافت: تحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأردفت الهيئة: ندعو المواطنين إلى عدم تناولها، وننبه وسائل الإعلام من استعلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة لا تستند إلى حقائق علمية، وسنواصل على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية من خلال جميع القنوات المتاحة.

ودعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر عبر موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:14 PM

"الأرصاد" تحذر من شائعات موجة البرد: درجات الحرارة حول معدلاتها

قالت: يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي في ظل الظروف الصعبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,956

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من الشائعات، مؤكدةً أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن توقعاتها تشير إلى عدم صحة تلك المزاعم، مؤكدةً أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

تفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة البرد خلال الأيام القادمة.

وقالت: تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق ابتداءً من الغد.

وأضافت: تحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأردفت الهيئة: ندعو المواطنين إلى عدم تناولها، وننبه وسائل الإعلام من استعلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة لا تستند إلى حقائق علمية، وسنواصل على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية من خلال جميع القنوات المتاحة.

ودعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر عبر موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة