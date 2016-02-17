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"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة

تكوّن الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وسواحل مكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تَكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة، تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد رياح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تَكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة، تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:10 AM

"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة

تكوّن الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وسواحل مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تَكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة، تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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