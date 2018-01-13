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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يصل 65.07 دولارًا للبرميل

مع انحسار مخاوف نشوب صراع عسكري بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال التداولات الآسيوية؛ رغم هدوء التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، ومع قُرب أكبر اقتصادين في العالم من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري هذا الأسبوع.

ووفق ما نقلته "رويترز" انحسرت المخاوف المتعلقة بنشوب صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط، بعدما لجأت واشنطن إلى فرض العقوبات على إيران بدلًا من استخدام الحل العسكري؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في تحقيق الأهداف المزعزعة للاستقرار؛ فضلًا عن أكبر مصنّعي الفولاذ والألمنيوم والنحاس والحديد.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة طفيفة 0.14% إلى 65.07 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت عند تسوية تداولات الجمعة بنسبة 0.6% إلى 64.98 دولارًا للبرميل.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 59.18 دولارًا للبرميل، عقب تسجيلها خسائر أسبوعية الجمعة الماضية بنحو 6.3%، وهي الأكبر منذ يوليو.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يصل 65.07 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال التداولات الآسيوية؛ رغم هدوء التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، ومع قُرب أكبر اقتصادين في العالم من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري هذا الأسبوع.

ووفق ما نقلته "رويترز" انحسرت المخاوف المتعلقة بنشوب صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط، بعدما لجأت واشنطن إلى فرض العقوبات على إيران بدلًا من استخدام الحل العسكري؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في تحقيق الأهداف المزعزعة للاستقرار؛ فضلًا عن أكبر مصنّعي الفولاذ والألمنيوم والنحاس والحديد.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة طفيفة 0.14% إلى 65.07 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت عند تسوية تداولات الجمعة بنسبة 0.6% إلى 64.98 دولارًا للبرميل.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 59.18 دولارًا للبرميل، عقب تسجيلها خسائر أسبوعية الجمعة الماضية بنحو 6.3%، وهي الأكبر منذ يوليو.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
09:49 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يصل 65.07 دولارًا للبرميل

مع انحسار مخاوف نشوب صراع عسكري بالشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال التداولات الآسيوية؛ رغم هدوء التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، ومع قُرب أكبر اقتصادين في العالم من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري هذا الأسبوع.

ووفق ما نقلته "رويترز" انحسرت المخاوف المتعلقة بنشوب صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط، بعدما لجأت واشنطن إلى فرض العقوبات على إيران بدلًا من استخدام الحل العسكري؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في تحقيق الأهداف المزعزعة للاستقرار؛ فضلًا عن أكبر مصنّعي الفولاذ والألمنيوم والنحاس والحديد.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة طفيفة 0.14% إلى 65.07 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت عند تسوية تداولات الجمعة بنسبة 0.6% إلى 64.98 دولارًا للبرميل.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 59.18 دولارًا للبرميل، عقب تسجيلها خسائر أسبوعية الجمعة الماضية بنحو 6.3%، وهي الأكبر منذ يوليو.

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